Central y Talleres negocian el cambio de jugadores para destrabar la llegada de Juan Cruz Komar a la ciudad. En la transacción aparecen además un porcentaje de Luca Martínez Dupuy, Rodrido Villagra y la cesión a Arroyito de Francis Mac Allister, otro de los jugadores de Talleres en conflicto con el presidente Ramiro Fassi.

Entre Central y Talleres las conversaciones avanzan y se estancan. Se retoman, progresan y se frenan. Están así desde el mes de diciembre. Pero a cinco días del cierre del libro de pases se reduce el tiempo de la especulación y llega el momento de la definición.

Para que Komar salga del club cordobés y firme con los canayas, Central ofrece a cambio un porcentaje del pase de Martínez Dupuy, cotizado por los auriazules en tres millones de dólares, mismo dinero del que piden en Córdoba por Komar.

Pero Talleres quiere hacerse además del pase completo de Rodrigo Villaga, al ex volante canaya por el cual el año pasado los cordobeces adquirieron el 65 por ciento de sus derechos económicos. Talleres pretende el 35 por ciento restante y ante la demanda cordobés los auriazules mostraron interés en Mac Allister, el volante central que no juega por estar en conflicto con los directivos de Talleres. Mac Allister puede llegar a préstamo para sumar opción de juego en un puesto donde el técnico Cristian González se quedará sin el titular, Emmanuel Ojeda, quien tiene muy avanzado los términos de su transferencia a Universidad de Chile. No habrá definiciones durante el fin de semana pero los clubes ya no tendrán más tiempo para especular y se verán urgido por cerrar acuerdo el próximo miércoles, a más tarde.