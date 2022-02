El exconcejal de Orán, Héctor Ramón Barraza (del partido Ahora Patria, que responde al ex legislador nacional Alfredo Olmedo) fue condenado por el juez Mario Maldonado a dos años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple en perjuicio de una adolescente de 17 años, oriunda de la localidad de Pichanal.

La familia de la víctima manifestó su disconformidad con la modalidad de la pena porque no quedará detenido aunque dijo que les reconforta que se lo haya declarado culpable.

"La verdad que no estamos conformes con dos años, pero es lo que se dictó (...), al menos son dos años que va a estar con una condena. Sé que por lo menos se hizo justicia y se probó que no era como él decía que esto era mentira", manifestó C. una de las hermanas de la víctima. "El daño y el perjuicio que le hicieron a mi hermana, nadie se lo repara. Ella un tiempo estuvo muy mal, sé lo que debe estar pensando ahora, para ella esto es recordar lo sucedido", añadió la joven.

El exconcejal fue denunciado el 26 de enero del año pasado. El delito fue cometido cuando la adolescente fue a solicitar trabajo en un local comercial de venta de colchones que era propiedad del acusado, en Pichanal. Barraza ocupaba en ese momento una banca como concejal de la vecina ciudad de Orán.

El juez le impuso a Barraza, por el término de dos años, la obligación de fijar domicilio y no cometer un nuevo delito. Y tiene prohibido acercarse a la víctima, a su domicilio y a los lugares que ella frecuenta, y debe abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica en su contra. También deberá someterse al control y cuidado del Patronato de Presos y Liberados. En caso de incumplir alguna de las medidas, puede dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena impuesta, que sería de cumplimiento efectivo.

Por otro lado, Barraza fue absuelto del delito de privación ilegitima de la libertad por el que también había sido acusado, por la aplicación del beneficio de la duda.

Otra hermana de la víctima fue testigo en la causa, ella había acompañado a la adolescente el día en que ambas fueron a buscar trabajo al local de Barraza. Relató que el acusado le realizó a ella la entrevista para el cargo de atención al cliente y a su hermana, en cambio, no la entrevistó diciéndole que no era necesario porque iba a realizar tareas de limpieza. "Me dijo que mi hermana saldría en dos horas o dos horas y media. Yo le dije que la podía esperar. Él me dice no, andá a tu casa tranquila".

"Me fui a mi casa. Estuve esperando, yo no confiaba en este hombre. Le dije a mi hermana que no apague el celular. Eran como las 19.45 o 20, me contacta un amigo y me dice 'llamame urgente' porque estaba con la hermana y estaba asustada. Me dice abusaron de tu hermana", relató la joven. Contó que luego con su padre fueron a buscar a la adolescente.

Según lo denunciado, Barraza salió del local y regresó con una lata de cerveza. Tras esto, le pidió a la adolescente que se recostara en el colchón para hacerle unos masajes, le colocó crema en la espalda y comenzó a quitarle sus prendas. Luego, la sometió a tocamientos y la besó a la fuerza, "mientras la víctima se negaba en todo momento".

La adolescente contó que le había dicho que quería irse a su casa, y pero no la dejó salir porque “debía cumplir el horario de trabajo”. La chica sostuvo que durante un descuido de Barraza logró salir del local y pedir ayuda a un amigo.

"Estuve escuchando muchas mentiras que decían ahí dentro (de la sala de juicio), como que mi hermana se ofreció, cosas que nada que ver, según su defensa que mi hermana estaba ahí por cuenta propia, como que querían echarle la culpa", expresó la hermana de la víctima.

Según lo expresado por sus hermanas, la chica no tuvo asistencia ni contención del Estado. Tampoco accedió a ningún programa de los que prevé el gobierno nacional para las víctimas de violencia de género, en este caso del tipo sexual.

La periodista Yanela Gutiérrez, quien acompañó a la familia en las audiencias de juicio, contó que no pudo entrar por los protocolos de covid-19. Sin embargo, detalló que la fiscala interviniente, María Sofía Fuentes, quien investigó la denuncia radicada por el padre de la víctima, había pedido 3 años de prisión condicional para Barraza. La defensa, ejercida por Santiago Savoy, había solicitado la absolución del imputado, y de forma subsidiaria, que fuera absuelto por el beneficio de la duda.