En una conferencia de prensa muy emotiva, Juan Martín del Potro confirmó este sábado su regreso a la actividad profesional tras más de dos años fuera de las canchas en la que seguramente sea su despedida oficial. Lo hará a partir de este martes en el Argentina Open, en Buenos Aires.

"Pedí dar esta conferencia para dar un mensaje que hace tiempo vengo viéndolo, pensándolo. Esta será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder salir adelante y la rodilla viene siendo una pesadilla. Hace muchos años venimos viendo distintas alternativas pero, bueno, nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando, dentro de una cancha", inició el tandilense exnúmero 3 del mundo.

Visiblemente emocionado, lagrimeando y necesitando de algunos minutos para recuperar la postura, Del Potro continuó: "Así que no encontré mejor torneo para poder hacerlo que el de Buenos Aires. En las próximas semanas veré qué hago con mi futuro pero tengo claro que tengo que elegir entre vivir como una persona de 33 años, sin dolores cotidianos, o como un deportista profesional".

"Por supuesto que voy a jugar y no veo la hora de entrar a esa cancha el martes. Estoy haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar porque amo este deporte pero, bueno, es difícil con tantos dolores hacerlo bien. Me toca jugar con un amigo (Federico Delbonis)... No podía pedir un mejor rival que Fede porque juntos compartimos los momentos más felices de nuestras vidas en el tenis (campeones de la Copa Davis 2016)", se sensibilizó el campeón del US Open 2009.

"Mi posible retiro no quería que sea en una conferencia de prensa, sino jugando al tenis. Por eso me animé a aceptar este desafío, entrando a la cancha. En un torneo donde prácticamente empecé mi carrera, de muy chiquito. Y después lo veía por tele, y decía 'que lo hagan en cemento para poder jugar' mientras lo miraba", sentenció.