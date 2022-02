"Las causas contra Macri y funcionarios de su gobierno van con una lentitud que preocupa porque no está basada en la búsqueda de pruebas sino en la dilación de los procesos. Un claro ejemplo pasó con la Corte Suprema: no sólo lo jueces se excusaron en casos de espionaje sino no tomaron medidas para que otros jueces resolvieran. Se busca que las causas vayan a Comodoro Py porque es donde se inmovilizan y luego se desguazan en partes para exculpar a participantes, como la causa de espionaje que comenzó en Loma de Zamora, que va camino a la nulidad de las pruebas. Son pruebas tan importantes que cada vez que un juez pide el celular de Darío Nieto corren sus abogados a impedir que esas pruebas sean utilizadas. Comodoro Py no puede investigar el espionaje, porque eran parte y destinatarios de las maniobras. Con lo delitos económicos pasa igual. Solo avanza la política del discurso de odio, la etigmatización y persecutoria de ciertos medios".

*Abogada