En el marco de las internaciones de este domingo por intoxicación con droga que se investiga si estaba adulterada, autoridades de la salud municipal y provincial dijeron en conferencia de prensa, esta mañana, que se trata de seis personas que "muestran evolución favorable".

Silvia Marmiroli, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Rosario, dijo en LT8 que “frente a una persona que presenta signos de intoxicación, se hace una evaluación clínica, el tratamiento y se llama al servicio de toxicología, el cual toma las muestras de sangre y orina y se analizan”, explicó sobre el protocolo.



“Todos los pacientes muestran evolución favorable”, resumió en el móvil de la emisora desde el Cemar, para luego agrega: “Sabemos que hay sustancias diversas, según expresaron pacientes que entraron hablando, como alcohol y algunos psicofármacos, pero todo se confirmará con los resultados de los análisis toxicológicos, cuyo tiempo depende de las pericias que dictaminen hacer los toxicólogos”.

Por último, afirmó: “No sabemos si esto está relacionado con lo del Gran Buenos Aires porque no participamos de ese proceso”.

Por su parte, la directora del Hospital Roque Sánz Peña, Lorena Botta indicó que “ayer por la tarde entraron al Saénz Peña cuatro personas, dos de ellas con grave deterioro sensorio e insuficiencia respiratoria y fueron derivados a centros de mayor complejidad porque no contamos con terapia intensiva. Las otras dos personas están acá, en observación, estables y evaluados por el equipo de salud mental”, informó. “A la tarde-noche, ingresó otra persona en estado de excitación psicomotriz, pero ese caso no parece compatible con los otros porque no tenía deterioro sensorio. A la noche ingresó una más, que fue derivada a un centro privado con un leve deterioro sensorio. También está estable”. Además, dijo que “los casos de excitación psicomotriz por intoxicación con sustancias es algo que atendemos habitualmente en los hospitales”.

En tanto, Rodrigo Mediavilla, director del Tercer Nivel de Salud provincial señaló que el Ministerio de Salud de la provincia tiene un “protocolo de crisis de consumo para hacer frente a estas patologías y todas las que puedan llegar a ocurrir”. Y agregó: “La provincia está totalmente preparada para hacer frente a esta crisis. Todos nuestros hospitales están preparados para afrontar esta situación y las que vengan”, explicó.