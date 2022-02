El espacio de arte Jamaica ATR Gallery (Rodríguez 211) abrió su convocatoria al Segundo Salón Nacional Jamaica Posible sub-35. Podrán presentarse todes les artistas residentes en Argentina y menores de 35 años al día de cierre de la convocatoria, con hasta 3 obras por artista, inéditas. Se aceptarán obras de todas las disciplinas. Las obras bidimensionales no podrán exceder las medidas máximas de 200 cm x 200 cm. Las tridimensionales no podrán exceder los 200 cm de alto x 200 cm de ancho x 100 cm de profundidad. Se recibirán las aplicaciones hasta el 18 de febrero. El envío deberá ser vía mail a [email protected] y en un único archivo PDF de máximo 10MB que incluya imágenes de tres obras anteriores (opcional), un breve CV y la(s) obra(s) propuestas para el certamen. El jurado seleccionará un máximo de 15 obras (una por artista) para ser expuestas en el Salón de donde 3 serán elegidas por el mismo jurado para la premiación. La Asociación Amigos de Jamaica ATR Gallery otorgará 3 premios no escalonados y no adquisición de 30 mil pesos cada uno, y una muestra individual en el transcurso del 2023. Jamaica ATR Gallery se compromete a cuidar de las obras seleccionadas y a brindar las mejores condiciones necesarias para su óptima exposición. El Salón tendrá sede en Jamaica ATR Gallery y posibles espacios anexos, en caso de ser requeridos por los proyectos seleccionados, en la ciudad de Rosario. El jurado será conformado por Adrián Villar Rojas, Raúl Flores y Virginia Negri.

Adrián Villar Rojas (Rosario, 1980) es un artista de reconocida trayectoria internacional que expuso en grandes ciudades de varios continentes. Egresado de la UNR, participó en la bienal Documenta 13 (Kassel, Alemania, 2012) y representó a la Argentina en la 54° Bienal de Venecia (Italia) en 2011. Raúl Flores (1965, Córdoba) es un influyente artista, curador y editor. Poseen obras suyas el Castagnino+Macro y el MALBA. Virginia Negri (Nogoyá, Entre Ríos, 1980) es una artista, artivista, poeta y gestora cultural radicada en Rosario, desde donde produce una síntesis artística entre la música popular litoraleña, la magia pasional, las pintadas callejeras y la indumentaria reciclada. Es co-creadora del Cualquierismo y del Ejército de Vanguardia e integrante de la AAR. Las bases completas, en: https://docs.google.com/document/d/14ctv_tnZpOYMT7qwSDQGWFoKIzQ5aG5IXf0Y_x5PeXA/edit