Los registros sanitarios dieron cuenta ayer de ocho personas internadas en diferentes efectores por cuadros de intoxicación tras el consumo de cocaína que se investiga si estaba adulterada. Sobre el mediodía, las autoridades de las áreas de Salud indicaron que se trata de personas que "muestran evolución favorable". En tanto, desde la Justicia Federal se ordenaron allanamientos en los que fue detenido un hombre y se secuestró material estupefaciente que será analizado.

Luego de los datos aportados el domingo sobre personas que debieron ser hospitalizadas tras consumir estupefacientes, ayer las autoridades de Salud provincial y municipal dieron una conferencia de prensa. Silvia Marmiroli, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Rosario, dijo que “frente a una persona que presenta signos de intoxicación, se hace una evaluación clínica, el tratamiento y se llama al servicio de toxicología que toma las muestras de sangre y orina y se analizan”. Además, indicó que “todos los pacientes muestran evolución favorable”. También señaló que "hay sustancias diversas, según expresaron pacientes que entraron hablando, como alcohol y algunos psicofármacos, pero todo se confirmará con los resultados de los análisis toxicológicos”. Y aclaró: “No sabemos si esto está relacionado con lo del Gran Buenos Aires”.

Por su parte, la directora del Hospital Roque Sánz Peña, Lorena Botta, detalló que “ayer (domingo) por la tarde entraron al efector cuatro personas, dos de ellas con grave deterioro sensorio e insuficiencia respiratoria que fueron derivados a centros de mayor complejidad. Las otras dos personas están acá, en observación, estables y evaluados por el equipo de salud mental”. En tanto, “a la tarde-noche, ingresó otra persona en estado de excitación psicomotriz, pero ese caso no parece compatible con los otros porque no tenía deterioro sensorio. A la noche ingresó una más, que fue derivada a un centro privado con un leve deterioro sensorio. También está estable”. Luego aclaró: “Los casos de excitación psicomotriz por intoxicación con sustancias es algo que atendemos habitualmente en los hospitales”.

Por su parte, Rodrigo Mediavilla, director del Tercer Nivel de Salud provincial, señaló que el Ministerio de Salud de la provincia tiene un “protocolo de crisis de consumo para hacer frente a estas patologías y todas las que puedan llegar a ocurrir”. Y agregó: “La provincia está totalmente preparada para hacer frente a esta crisis”.

En tanto, la investigación judicial derivó en tres allanamientos solicitados por la fiscal Federal N° 3, Adriana Saccone y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, que fueron ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros. El dato inicial tuvo que ver con personas internadas con "síntomas compatibles con un cuadro de intoxicación con cocaína adulterada, adquirida en la zona sur de Rosario", se indicó.

Por su parte, Andrés Rolandelli, subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad provincial, señaló que la cocaína secuestrada en los operativos será analizada en la ciudad de Buenos Aires para establecer si tiene relación con la secuestrada en el asentamiento Puerta 8. “Fuerzas federales lograron detener a esa persona y ahora prestará declaración ante la Justicia Federal y se verá qué información se obtiene", dijo.

El funcionario indicó que al tomar conocimiento el domingo de la situación, un equipo de la Agencia de Investigación Criminal acudió al Roque Sáenz Peña y tomó declaraciones. En función de la información que se obtuvo, se le informó a la Justicia Federal. “Aparentemente, la sustancia podría haber tenido un estupefaciente depresor, siendo que la cocaína es un estupefaciente que estimula. La mezcla entre un depresor y un estimulante genera cuadros que pueden derivar en un paro respiratorio", dijo sobre lo que se analizará. “Si eso implica que la cocaína estaba adulterada o se consumió otra cosa, no lo sabremos hasta no tener los análisis toxicológicos de la sustancia que se recabó en los allanamientos y lo que quedó cuando llegaron los pacientes y los exámenes. No sabemos si tienen relación con Puerta 8. Por eso las muestras fueron a Buenos Aires para su análisis”, añadió.

En tanto, Saccone e Iglesias abrieron una investigación y ordenaron tareas a la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal Argentina. Según se indicó, testimonios aportados a la policía provincial arrojaron elementos que "presentaban en principio vestigios de material estupefaciente que, analizado con el reactivo químico Scotti, dio como resultado 'posiblemente cocaína'", indica la información publicada en fiscales.gob.ar.

Así, la fiscalía federal formuló el requerimiento de instrucción y solicitó allanamientos en tres domicilios: uno de ellos el lugar donde fue consumida la droga (para relevar rastros, vestigios y el secuestro de elementos de interés) y los otros dos identificados como las bocas de expendio. En la presentación, el y la fiscal señalaron que "lo relatado hasta el momento obliga a este Ministerio Púbico Fiscal a solicitar medidas de investigación que permitan confirmar o descartar que los hechos guarden relación con los sucesos de público conocimiento acaecidos en la provincia de Buenos Aires días atrás, consistentes en el fallecimiento de más de 24 personas por el presunto consumo de material estupefaciente, en concreto cocaína, adulterada, lo que derivó también en un cuadro de intoxicación de más de sesenta personas".

De esa manera, durante la madrugada del lunes se detuvo a un hombre a quien se le secuestraron 8 bochas de cocaína -enviadas a peritar-, 5 celulares y dinero en efectivo producto de la venta de la droga según detallaron desde la Policía Federal. Si bien el arrestado fue identificado con el apellido Cantero, se indicó que no tiene relación con la familia vinculada a Los Monos.