La Academia de Hollywood anunció esta mañana, a través de una transmisión vía redes sociales conducida por los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross, las nominaciones para las 23 categorías de la 94º edición de los premios Oscar, cuyos ganadores se conocerán durante una ceremonia pautada para el domingo el 27 de marzo en Los Ángeles. A la gran noche de la industria audiovisual –que podrá verse por TNT– llega como favorita El poder del perro, con doce nominaciones, seguida de cerca por Duna, con diez. En un segundo pelotón quedaron Belfast y Amor sin barreras, con siete, mientras que en el tercer escalón del podio quedó Rey Richard: Una familia ganadora, con seis. Cuatro obtuvieron El callejón de las calles perdidas, No miren arriba y la sorprendente Drive my Car, sindicada por los críticos como uno de los mejores films de 2021 pero que no parecía rankear alto en los pronósticos previos. Cierra el pelotón un amplio lote con tres, entre las que se destacan Being the Ricardos, La tragedia de Macbeth, La hija oscura, Licorice Pizza, CODA: Señales del corazón y, otra sorpresa, Flee.



Que Netflix coloque una de sus películas al tope de las candidaturas no es ninguna novedad. En 2019, por ejemplo, Roma empardó en la cima a La favorita con diez nominaciones. Misma cantidad que consiguió al año siguiente El irlandés (una por debajo de Guasón) y Mank en 2021. Pero ninguna de ellas pudo concretar el sueño húmedo de la N roja de sumar a sus vitrinas un Oscar a Mejor Película, aunque pegaron en el palo con Roma. A las otras dos, en cambio, les tocó irse de la ceremonia con las manos vacías. No parece ser el caso de este año, pues El poder del perro ha estado presente en la mayoría de las principales ternas de los reconocimientos de las distintas entidades anunciadas durante las últimas semanas. La contracara es la performance del otro caballito batalla de Netflix, No miren arriba, que tuvo solo cuatro nominaciones. Es cierto que entre ellas está Mejor Película y Guion Original, pero suena a poco tratándose de una producción de altísima exposición y con un elenco encabezado por estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep (ninguno aparece entre los intérpretes ternados).

En cambio, la película de Jane Campion –primera directora en conseguir dos nominaciones luego de haberlo hecho en 1994 por La lección de piano– tiene fichas en los rubros más importantes: Película, Dirección, Guion adaptado, Actor Protagónico (Benedict Cumberbatch), doblete en Actor de Reparto (Jesse Plemons y Kodi Smit-Mcphee) y Actriz de reparto (Kirsten Dunst). Por detrás de El poder del perro se ubicó Duna, de Denis Villeneuve, aunque acumuló ocho de sus diez nominaciones en categorías técnicas, y entre los rubros fuertes solo aparece en Película y Guion Adaptado.

Distinto es el caso de Belfast y Amor sin barreras, que entre las siete nominaciones de cada una están las de Dirección y Película. El relato autobiográfico de Kenneth Branagh aspirará también a la estatuilla para Guion Original, Actriz y Actor de reparto (cortesía de dos veteranos como Ciarán Hinds y Judi Dench), mientras que la adaptación de la película homónima de 1961 realizada por Steven Spielberg tiene un poroto puesto en Actriz de reparto para Ariana Debose. El responsable de E.T y La lista de Schindler, además, es parte del quinteto del rubro Dirección junto a Branagh, Campion, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza –también nominada a Mejor Película y Guion Original- y Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car. De amplio recorrido por festivales internacionales, entre ellos el de Mar del Plata, el film japonés fue una de las grandes revelaciones de la velada al colarse en otros tres rubros de altísima exposición: Mejor Película, Película Internacional (lo que abre la posibilidad de un doblete, misma situación de Roma y Parasite) y Guion Adaptado. El apartado más importante de la velada –que este año tendrá una decena de contendientes- se completa con CODA: Señales del corazón, Rey Richard: Una familia ganadora y El callejón de las almas perdidas.

Volver a los orígenes

Luego de la ceremonia 2021, muy probablemente la peor en la historia del Oscar, la Academia decidió apostar fuerte por actrices y actores de renombre para las dos categorías interpretativas principales. Tanto así que nueve de los diez actrices y actores nominados ya tienen la experiencia de haber recorrido la alfombra roja del Dolby Theatre. La única primeriza es Kristen Stewart, que debutará gracias a su interpretación de Lady Di en Spencer. No la tendrá fácil frente a la veteranía de Nicole Kidman por Being the Ricardos (un premio sobre cinco nominaciones), Penélope Cruz por Madres paralelas (una estatuilla y cuatro veces ternada), Olivia Colman por La hija oscura (tres nominaciones y un Oscar en los últimos cuatro años) y la colorada Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye (tercera nominación).

Por el lado masculino, la veteranía está encarnada por el español Javier Bardem por Being the Ricardos (un premio sobre cuatro nominaciones), Will Smith por Rey Richard (cuarta nominación) y sobre todo por Denzel Washington por La tragedia de Macbeth (aspira a conseguir su tercera estatuilla en su novena vez ternado). Un poco más desde atrás –al menos en términos de experiencias doradas– corren Andrew Garfield por el musical Tick, tick...BOOM! y Benedict Cumberbatch por El poder del perro (ambos en su segunda nominación).

Tampoco parece casual que tres de las cinco contendientes para Película animada pertenezcan al estudio Disney: Encanto, Luca y Raya y el último dragón. Netflix coló entre ellas a la divertidísima La familia Mitchell vs. las máquinas, mientras que Flee completa el quinteto. Esa producción danesa ha sido otra de las sorpresas de la jornada, en tanto también competirá como Mejor Documental (un documental animado: toda una rareza para el Oscar) y Película Internacional, donde se las verá con la mencionada Drive My Car, la italiana Fue la mano de Dios, la butanesa Lunana: A Yak in the Classroom y la noruega The Worst Person in the World.