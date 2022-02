Con testimonios de una hermana y una tía de Franco Casco, ayer se retomaron las audiencias del juicio oral y público que tiene a 19 policías sentados en el banquillo de acusados por el delito de desaparición forzada del joven que tenía 20 años. Carina describió a su hermano como un chico que era "tímido y buen compañero". También contó lo "feliz" que lo vio toda la familia cuando viajó desde Florencio Varela para visitar a su tía y primos en Rosario. La acusación de la Fiscalía Federal y las querellas apunta a que antes de regresar a su ciudad, el joven fue detenido en la comisaría 7° y semanas después su cuerpo fue encontrado sin vida en el río Paraná.

El 6 de octubre de 2014 Franco salió de la casa de su tía para volver en tren a Florencio Varela. Carina, una de las hermanas del joven, describió cómo fueron los preparativos para que viniera a pasar una semana a Rosario con sus primos. "Con mi mamá le armamos la mochila con su ropa. Tenía zapatillas nuevas y se cortó el pelo para viajar", relató. Luego se le exhibieron las fotos que le tomaron a su hermano cuando fue detenido, y aseguró que en esa imagen Franco tenía "la cara, los ojos y la boca hinchados; la remera con el cuello estirado".

También le mostraron videos de cámaras de seguridad fechados el 8 de octubre. La defensa plantea que Franco fue detenido el mediodía del 7 y liberado a la noche; pero la fiscalía federal y las querellas sostienen que la detención fue la noche del 6 y madrugada del 7. "No, no es mi hermano", dijo la mujer al ver las imágenes. Las preguntas en torno a ese punto estuvieron relacionadas a las prendas de vestir de la persona del video. Carina también dijo en la audiencia que esa persona no caminaba como lo hacía su hermano Franco.

Luego, una tía del joven relató cómo fue la búsqueda de Franco en los primeros días de su desaparición. Dijo que si bien ella no lo conocía, acompañó a Ramón -el papá de Franco y hermano de la mujer- en la recorrida por la comisaría, la zona de la terminal de ómnibus y en aquellos sitios donde les pudieran decir algo. "Pegábamos afiches y preguntamos por él en diferentes zonas", recordó.

"Franco fue desaparecido y asesinado por la policía de Santa Fe y su caso investigado por la Justicia Federal como desaparición forzada seguida de muerte. Es tiempo de Justicia", recordó la Multisectorial contra la Violencia Institucional.