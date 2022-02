#Pantallazos Si estás para cortometrajes, el ciclo Verano en cortos de Canal Encuentro tendrá la estación caliente como eje temático en obras breves de directorxs locales como María Liz Siccardi, Iair Said, Violeta Urman, Sabrina Campos o Diego Frangi (martes de febrero desde las 20.30, Canal Encuentro). Si preferís un thriller largo, fijate Kimi, de Steven Soderbergh, que arma una historia de flasheos y paranoias con Zoë Kravitz como protagonista (10/2, HBO Max). Y si te van los documentales, estrenan Nido, de Miguel Baratta, sobre la destrucción de humedales en el Delta (10/2 en cines); y La luna representa mi corazón, de Juan Martín Hsu, sobre un viaje de Argentina a Taiwán en busca de raíces (10/2, cine Gaumont).



#Festivalipsis El Festival Poesía Ya! 2022 propone escrituras, lecturas y debates sobre experiencias poéticas, concursos, feria de fanzines, muestras, sets de improvisación, encuentros magistrales y cruces con música y fotografía, todo entre el 10 y el 13/2 en el CCK. Además, los Paradores ReCreo de la provincia de Buenos Aires siguen ofreciendo toques gratuitos este fin de semana en Tandil (La Trunca, La Rumbera), San Pedro (1915, Ron & Velas), Monte Hermoso (Científicos del Palo, La Madam), Mar del Plata (Chala Rasta, Cachitas Now!, Súper Ratones) y Santa Teresita (Milena Salamanca, Las Tussi).

#EnUnCumple El sello Casa del Puente Discos celebra sus 20 años dedicados a promover proyectos emergentes de música pop y electrónica; y mete fiesta el 11/2 en GAP, Mar del Plata, con un line-up que incluirá shows de Los Brujos, Atrás Hay Truenos, Altocamet, Nenagenix o Buenos Vampiros, y dj sets de Romina Lee, Cecilia Amenábar y Lisa Cerati, entre otrxs.

#HacelaSimple Verano, canciones, auriculares. Bochi Bozzalla, guitarrista de Las Pastillas del Abuelo, cortó su primer single solista, En esta ciudad, con pasadas suyas por todos los instrumentos. También salieron nuevas canciones de Martín Elizalde (Amigo), de El Zombie (Homesick), de Noconocidos (Todo vuelve), de Toby Deltín (Bailar así) y de Nunca Fui a Un Parque de Diversiones (Miles de metales), además de los cruces de Neo Pistea con Pekeño 77 y Franux BB (O.V.N.I.) y de Rusherking con Tiago PZK (Now).

#CualquieraPuedeGooglear Clic de solo lectura: Carla Quevedo presentará su primera novela, Cómo me enamoré de Nicolas Cage, el 9/2 a las 19 en Librería del Fondo, junto a Fabián Casas. Clic del corazón: sale charla-taller sobre la relación entre el cine, las series y las cuestiones románticas, a cargo de la periodista Maia Debowicz, el 9/2 a las 19.30 en la terraza del CC Recoleta, gratis. Clic al mic: la miniserie Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy (Prime Video) reúne artistas, comediantes y personalidades de la comunidad afroestadounidense como Regina King, Snoop Dogg o Dave Chappelle para contar la historia de Phat Tuesdays, el mítico show armado solo con comediantes negros.

#GolDeVisitante ¡Siguen llegando! Los uruguayos No Te Va Gustar anunciaron gira argentina con escalas confirmadas en Rosario (6/4), San Luis (8/4), Mendoza (9/4), San Juan (10/4), Santa Rosa (12/4), Bahía Blanca (14/4), Cipolletti (15/4), Trelew (20/4), Comodoro Rivadavia (21/4), Mar del Plata (23/4) y Tandil (24/4). Además, el chileno Benjamín Walker replicará su paso por Cosquín Rock (13/2) metiendo fecha en solitario en The Roxy Bar & Grill (9/3), mientras que Alexisonfire traerá su hardcore desde Canadá a El Teatro Flores (27/3).