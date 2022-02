Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en jóvenes en la Argentina y un tercio de ellos se deben al consumo de alcohol. Pese a estos datos, no existe una ley que dé homogeneidad a nivel nacional respecto a las normas restrictivas que existen en algunas provincias. Con ese objetivo, el diputado nacional Roberto Mirabella presentó un proyecto de "Alcohol cero", que se suma al ya presentado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El proyecto presentado por Mirabella (Frente de Todos) busca homogeneizar la norma respecto de los índices permitidos de alcohol en sangre a los conductores de todo el país y determinar las sanciones ante las infracciones a esta norma. "Hay disparidad en las mediciones y queremos homogeneizar la ley", manifestó el diputado.

El legislador santafesino, en diálogo con la radio Rosario3, señaló que la iniciativa busca "reducir la cantidad de muertos y heridos en siniestros viales provocados por conductores ebrios" y explicó que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sugirió que el valor permitido sea de 0,2 hasta el 0,5 milímetros de alcohol en sangre, debido al margen de error que pueden tener los dipositivos de testeo.

"Este proyecto proponer ser de aplicación nacional, estableciendo sanciones ante el incumplimiento de manera homogénea en todo el país tanto para automovilistas, como para motociclistas y conductores profesionales", valoró Mirabella.

Recientemente la Ciudad de Buenos Aires aprobó nuevas sanciones para los conductores que sean encontrados en infracción por exceso de alcohol al conducir, pero se mantiene una tolerancia con 0,5 gramos de alcohol en litro de sangre como límite máximo. Mientras que en las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz; y en las ciudades de Mar del Plata, Neuquén, Ushuaia, Río Grande, Posadas y Rosario, ya reigen normar de "alcohol cero".

El proyecto de la ANSV

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano presentó también una propuesta de Alcohol Cero al volante en conjunto con junto al Ministerio de Salud, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y asociaciones de familiares de víctimas de tránsito. La iniciativa había fue ingresada en 2021 a la Cámara de Diputados por los legisladores Ramiro Gutiérrez y Facundo Moyano.

"El objetivo de esta ley es reducir la cantidad de muertos y heridos en siniestros viales provocados por conductores ebrios. No está en contra de ninguna industria y no busca un país de abstemios. Solo busca que quien haya tomado no maneje un vehículo y, de esa forma, salvar muchas vidas", había destacado Carignano.

En sus argumentos, la iniciativa de la ANSV señala que, en 2016, la tasa de mortalidad (fallecidos en siniestros viales cada 100 mil habitantes) se ubicó́ en el 12,8 por ciento, en 2017 en el 12,7 por ciento y en 2018 en el 12,3 por ciento. Lo que significó una tasa tres veces mayor a la registrado por homicidios dolosos.

Asimismo, la información recopilada por la ANSV indicaba que, en 2018, casi el 60 por ciento de las personas fallecidas se situó́ en el tramo etario que va desde los 15 a los 45 años, siendo la principal causa de muerte de nuestros jóvenes.