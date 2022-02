¿Cómo se inicia un psicoanálisis? Esa es la pregunta que nos propusimos desplegar y que ahora encuentra su concreción material en el libro Las entrevistas preliminares en psicoanálisis. Introducción a su clínica & ética (Letra Viva, 2022). El sentido común, es decir, esa forma precipitada del pensamiento, tiende a comprender que se trata sencillamente del encuentro entre una persona que sufre (paciente) y un experto al cual se le demanda ayuda (terapeuta). Sin embargo, por paradójico que resulte, la experiencia indica que aquel encuentro no culmina necesariamente en una entrada en análisis propiamente dicha, según razones que pueden precisarse. Para que un análisis sea posible hacen falta al menos tres condiciones de base. La primera, la irrupción de malestar subjetivo. La segunda, decidirse a tomar la palabra sobre dicho malestar. La tercera, un movimiento de implicación que adviene una vez que el malestar llega a interpelar al propio sujeto, precipitando así la pregunta sobre la causa que en adelante le concierne. Dicho en otras palabras, un psicoanálisis es una experiencia que invita a la elaboración de un saber sobre la causa del propio malestar y por ende el dispositivo no puede iniciarse si el mismo sujeto no llega a demandar dicho saber.

Llamamos entonces entrevistas preliminares al lapso temporal en el cual un analista acompaña a un sujeto en aquel recorrido que va desde la posición de paciente a analizante. El término analizante, neologismo que propuso Jacques Lacan en su tiempo, no supone el acceso a un estado ideal o idealizado del ser ni un privilegio en sí mismo, es simplemente una posición epistémica donde un deseo se anuda al saber. Analizante, además, es quien se decide a hacer un uso de ese mismo saber en el afán de producir una modificación en su posición subjetiva inicial. Es también quien se embarca en hacer la experiencia de su propio inconsciente una vez que los arreglos que ha forjado en la existencia devienen sintomáticos y el malestar se impone como exceso.

El lector encontrará en el libro Las entrevistas preliminares en psicoanálisis una introducción a los fundamentos y principios de la clínica psicoanalítica que puede interesar a todos aquellos que se inician en la práctica del psicoanálisis y no solamente. En tanto tal empresa requiere de una estrategia argumentativa, elegimos el tiempo lógico de las entrevistas preliminares para orientar dicha introducción a los fundamentos. ¿Acaso no es allí, en los primeros encuentros entre quien consulta y quien ocupa la posición de analista, en todos esos movimientos y operaciones necesarias, donde pueden atraparse, si no todos, al menos muchos de los axiomas esenciales del discurso analítico?

Por último, ¿por qué un sujeto habría de estar concernido por el saldo de saber que un psicoanálisis podría procurarle? En este punto puede evocarse un breve oxímoron, simplemente, se es más libre sabiendo a qué se está atado. Mientras dicho saber permanezca en su estatuto inconsciente, retornará al modo de la repetición. Tras un trayecto de análisis, en cambio, cada cual podrá entonces elegir si jala o no de esa cuerda que ahora ya se tiene en la mano.

*Psicoanalista (www.ignacioneffen.com.ar). Reside en Santa Fe.