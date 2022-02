Un acto en el interior de una fábrica que anuncia una inversión de 2500 millones de pesos y la creación de 350 puestos de empleo –como pasó ayer en Granadero Baigorria– fue escenario propicio para que el gobernador Omar Perotti reprochara a la oposición la negativa a aprobarle la Ley de Presupuesto, sobre final del año pasado en Legislatura, y lo avalara el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Juan Manzur. Y de paso, el santafesino aprovechó para alentar al tucumano a profundizar la intención de reformular el esquema de subsidios a las tarifas de servicios que siempre favoreció a Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. "Equilibrio –reclamó el gobernador– porque es difícil explicarle a un trabajador de Rosario, Santa Fe, Córdoba o Tucumán que su pasaje es mucho más caro que en Buenos Aires".

Perotti y Manzur coincidieron ayer junto con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la fábrica de electrodomésticos Liliana, donde los hermanos Jacobson anunciaron la segunda etapa de su plan de expansión (ver aparte). Y además de celebrar todos los buenos indicadores de recuperación que exhibe la industria desde el último tercio de 2021, el titular de la Casa Gris completó su análisis recriminando a la oposición no haberle votado el presupuesto ni a Santa Fe, ni mucho menos al Gobierno nacional.

"Estamos recuperándonos, pero sentimos las asimetrías y no vamos a dejar de reclamarlas. Queremos que se instale y se discuta, y se empiecen a cerrar esas asimetrías. Es cierto que hay que buscar otras posibilidades porque no tenemos presupuesto. El presupuesto que se estaba por votar había conseguido un nivel de consenso importantísimo en el nivel de subsidios que íbamos a tener, pero ya sabemos lo que pasó. Ojalá todos vuelvan a poner esas mismas ganas de poder contar con el apoyo para este nivel de subsidios, todas las fuerzas políticas. Muchos de esos intendentes que no pueden contar con esos recursos no son oficialistas, e igual tienen que lidiar con las empresas de transporte en situaciones desventajosas. Lo diremos siempre: la luz, gas, transporte, deben ir equilibrándose, cerrando la brecha que hay entre el AMBA y el interior", apuntó Perotti.

El secretario de Transporte, Diego Giuliano, adelantó ayer la propuesta de traspasar más de 30 líneas de colectivos de Nación al Gobierno porteño, "para compensar en parte las asimetrías con el interior", dijo el exconcejal rosarino. Hasta ahora, Nación reparte $28.400 millones a todo el interior, y $14.200 millones solamente para el transporte de CABA. El presupuesto que naufragó en el Congreso asignaba un 70% de incremento en los aportes al transporte de pasajeros del interior.

"No es gratis no aprobar un presupuesto. No es que no voto, me voy y no pasa nada. Irse significa dejar a los trabajadores con un boleto mucho más caro. Ahora nos vamos a arremangar como siempre para encontrarle la solución, pero hubiera sido mucho más fácil tener un presupuesto y tener la partida", apretó el gobernador.

A la misma hora, el diputado provincial por el diputado Fabián Palo Oliver (bloque UCR Radicales Libres) decía por radio Sí 98.9 que "Perotti no mienta al decir que no tiene presupuesto, porque recondujo el presupuesto 2021 y así es como puede continuar con su gestión".

El titular del Ejecutivo santafesino, en tanto, apelaba a la condición provinciana de Manzur y le reconocía el gesto de revisar la política de subsidios, sin que nadie hiciera mención de los requisitos que impondrá el acuerdo con el FMI. "Nuestro reconocimiento, Juan, a esa posibilidad de reafirmar el federalismo. El interior productivo reclama que se lo mire por cómo trabaja y produce, pero también que se genere equilibrio en los costos de la luz, del gas y del transporte. Es difícil explicarle a un trabajador del interior que su pasaje cuesta mucho más que en Capital Federal. No es enfrentar a nadie sino afrontar esos temas para armonizar una Argentina que pueda fortalecerse como se hace con producción y trabajo desde el interior", señaló.

A lo que el jefe de Gabinete completó: "Somos profundamente federales y necesitamos hacer las cosas para que todos puedan desarrollarse. La demanda del interior sobre el transporte es correcta y en todas las provincias lo vivimos así. Son asimetrías que vienen desde hace décadas, pero hoy está la decisión política de que estas asimetrías se vayan cerrando paulatinamente. Esto es lo que pondremos en marcha este año. Saben que hoy no tenemos presupuesto, y no lo tenemos porque la oposición no contribuye a aprobarlo", finalizó.