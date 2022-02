Un movido mercado de pases, el retiro de un ídolo y el retorno de un campeón, sumado al ingreso del Toyota CamryToyota Camry con su modernismo a competir con el Ford Falcon y las Coupé Chevrolet, Dodge y Torino de los años '70 prometen una temporada de Turismo Carretera que irá más allá de lo deportivo.



El TC enciende motores e ilusiones sosteniendo la espiritualidad que lo ha hecho perdurar en el tiempo con su particular feligresía. La religión ‘teceísta’ no carga cirios ni incienso, pero teñirá el horizonte de Viedma, Río Negro, con humo de asados este fin de semana. La caridad se manifestará en el pan compartido sobre un tablón y un par de caballetes a un costado del alambrado, observando la primera fecha del campeonato. No hay discusión al decir que el protagonista omnipresente de esta rica historia es la pasión del público, que se transmite envuelta en trapos que identifican la marca predilecta y los pilotos. Así, a punto de cumplir 85 años, la categoría del deporte motor más longeva del mundo se renueva y los sueños equiparan las revoluciones del motor con miras al campeonato.

Mariano Werner y Agustín Canapino son los archirrivales de este fabuloso relato y tienen, además, la particularidad de comenzar el torneo 2022 con grandes cambios. Llevan más de una década siendo protagonistas del reparto de logros, coparon los últimos cinco títulos en juego y coinciden en trazar un plan diferente al que traían, poniéndolo a prueba desde el ejercicio que comienza esta semana.

El entrerriano Werner ha vencido en las últimas pulseadas, logrando con Ford la corona más preciada del automovilismo argentino en 2020 y 2021 al unir fuerzas con el equipo deportivo que lidera otro ídolo de la marca, como es Omar "Gurí" Martínez. Sin embargo, decidió regresar a sus inicios, con atención mecánica de su propia escudería y con un auto prácticamente nuevo (apenas tiene un día de pruebas). Para ello montó un renovado taller con los operarios de mayor confianza y se reforzó con la inyección económica de nuevos patrocinantes que revitalizaron al Werner Competición.

También el arrecifeño Canapino debió cambiar de aires. Soportó el año más duro de su vida cuando la Covid-19 le arrebató a su padre Alberto, el genio de la mecánica consagrado 11 veces en la categoría más popular de la mano de los mejores pilotos, quien era además confidente, ingeniero y director de equipo. Tuvo que hacerse cargo de la atención que requería la Squadra Canapino y combinar estas responsabilidades con su trabajo al volante tanto del TC como del modelo Cruze de Súper TC2000 (donde logró el campeonato). Todo esto influyó para que el tetracampeón quisiera enfocar su entrega en manejar autos y regresar así al JP Carrera, equipo donde tuvo un breve paso en el primer cuatrimestre del 2010, cuando se consagró con solo 20 años de edad.

Estos paladines, sin embargo, podrían no ser los grandes protagonistas. Una de las inusitadas sorpresas en la capital rionegrina será la imagen de Guillermo Ortelli, ídolo de la marca del moño con siete títulos bajo el brazo, caminando sin su clásico casco y buzo antiflama por los boxes. El Rey de Salto hará restregar ojos a más de un incrédulo que aún no asimila el retiro como piloto profesional anunciado a fines del año anterior para abocarse a un nuevo rol como director deportivo. Fusionando esfuerzos con Canapino, abrirá sus páginas de experiencias para trabajar desde abajo del auto con Agustín en una alianza que enloquecerá a los fanáticos de las Chevy como nunca antes.

¿Modernismo o tradición? Otro de los desafíos en el tumultuoso camino hacia los 85 años del TC desde la primera competencia disputada en agosto de 1937 se avecina. La llegada de Toyota con el modelo Camry movió los cimientos que hace cuatro décadas se han afianzado con la participación de las cuatro marcas actuales: Chevrolet, Dodge, Ford y Torino. El rostro juvenil del primer vehículo asiático en participar generó repulsa en tradicionalistas, aun cuando la dirigencia se empeñó en recordar la constante evolución que caracterizó a las competencias ruteras de antaño. Existe toda una generación que ha olvidado sentir los bruscos movimientos que acompañaron a los cambios de vehículos con el paso de los años en el TC rutero. Tal vez porque la última vez que convivieron cinco automotrices en el TC fue en 1981 cuando el mercedino Nicolás Mauro condujo por última vez un Peugeot 504 2 litros en medio de los modelos que persisten hoy.

Por lo pronto, se ha recopilado información con empeño para diagramar un reglamento que ponga en igualdad de condición las bondades y complicaciones del coche nipón frente a los demás y se dejará abierto el libro normativo para reescribir las páginas y acomodar, luego de tres carreras, lo que se considere necesario para equiparar posibilidades.

De la mano de Toyota, un gran campeón reaparece tras estar ausente dos años. Matías Rossi (37), monarca en 2014 con Chevrolet. Quien se había alejado del TC para intensificar la presencia de la firma japonesa compitiendo tanto en Argentina como en Brasil tiene ahora el incentivo de extender su estadística personal de 25 triunfos (22 con Chevrolet y tres con Ford) con una nueva automotriz. Se suma a la grilla de monarcas que estarán corriendo este año, como Canapino y Werner o el dueño del cetro del 2007, los veteranos Christian Ledesma, con 46 años, y el ex Fórmula 1 Norberto Fontana, de 47, ganador del título en 2006.

Con los 50 pilotos que se anotaron para correr en Viedma y varios más trabajando para estar en las siguientes competencias, se está frente al inicio de temporada más auspicioso desde 2011. Además de los Toyota de Rossi y Andrés Jakos, en la lista de buena fe predominan Ford con sus 15 inscriptos y Torino con la misma cantidad, mientras que 12 serán Chevrolet. La marca con menor participación (más allá de Toyota) será Dodge, que tendrá seis pilotos presentes, pero con un refuerzo singular. Para los amantes de la pentaestrella, el mítico equipo familiar que ha representado a la ciudad de Lobería con el tricampeón Oscar "Pincho" Castellano y ahora con su hijo Jonatan Castellano se destaca por haber sumado una ficha clave en cada puesto significativo del conjunto, ingeniero de chasis, motor y director deportivo.

Desde Venado Tuerto se forjan las bases de un equipo de la vieja guardia, el Maquin Parts Racing, que bajo el comando de la familia Soljan recibió este verano a José Manuel Urcera. El rionegrino dejó Chevrolet luego de seis temporadas para pasar a conducir un Torino, como en su año debut, y se agrega a las apuestas de cambio realizadas por Luis José Di Palma, nieto del recordado Rubén Luis, que pasó a correr junto al Savino Sport; de Facundo Ardusso al manejar una Chevy del LRD Performance o la fusión del equipo de Mauro Giallombardo recibiendo a Gabriel Ponce de León con su Ford e ingeniería en el taller de Bernal.

La fascinación que genera el TC sigue vigente, aun cuando las viejas presentaciones de autos en “peñas” de amigos se reemplazaron con anuncios en redes sociales. El Turismo Carretera se reinventa una vez más y sus devotos la mantienen en ese altar destacado, esperando el instante en que el semáforo de vía libre a sus emociones.