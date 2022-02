El proyecto de ley de Presupuesto 2022 pareció destrabarse ayer en Diputados, que en sesión extraordinaria votó por unanimidad una moción de preferencia para tratarlo en la próxima sesión, a realizarse dentro de quince días. Esto en el oficialismo lo interpretan como la antesala del OK definitivo que el Ejecutivo no consiguió en diciembre. En la oposición, no tanto, porque se mantienen con las modificaciones que pretenden –sobre todo, incluir a Rosario y Santa Fe dentro del Fondo de Obras Menores– y porque le reprochan al oficialismo poca predisposición al diálogo.

El asunto no tuvo dictamen ayer en la reunión de comisión de la mañana, pero entró sobre tablas una moción de preferencia para tratar el proyecto en la próxima sesión. Y ahí sí fue aprobado por unanimidad. Esto alentó la perspectiva del oficialismo. El diputado del PJ Ricardo Olivera cifró expectativa en que el Gobierno tendrá su presupuesto aprobado en 15 días, o al menos con modificaciones que lo harán volver al Senado, donde ya se había votado por unanimidad.

"Creo que hay voluntad de todos los frentes en sacar adelante el Presupuesto, con alguna modificación. Se verá en las reuniones de comisión, pero me quedó la sensación de que hay consenso. Se bajaron los decibles y la semana próxima empezaremos a charlar. Claro que puede haber modificaciones, el Senado votó por unanimidad y con dos tercios alcanzará. Tal vez en el medio se acuerden las modificaciones con el Senado, pero veo voluntad de todos los sectores para aprobarlo", observó Olivera.

El presidente del PJ asume que una pretensión clave de la oposición, en particular el Frente Progresista, es mejorar los aportes a los municipios de Rosario y Santa Fe, retrasados por el Fondo del Conurbano que quedó congelado en el tiempo. Otra demanda es revisar el mecanismo de transferencias a municipios y comunas, pero en esto el oficialismo le recuerda que el Ejecutivo aceptó resignar unos 1500 millones de pesos en la reformulación de partidas de la Ley Tributaria sancionada el año pasado. "Se aprobó un 60% para municipios y comunas y un 40% para el Ejecutivo. Nosotros no acompañamos eso, pero el Gobierno lo aceptó y reformuló la ley", facturó Olivera.

Rubén Giustiniani, del bloque Igualdad, valoró como "un gran avance que por lo menos se ponga en agenda y en la sesión próxima se trate el Presupuesto, porque veníamos de un teléfono descompuesto. Es un gran paso". El legislador descuenta que el texto que vino del Senado tendrá modificaciones. "Primero, contemplar a Rosario y Santa Fe con más recursos porque quedaron muy retrasados con el Fondo del Conurbano. Segundo, actualizar el monto previsto para el plan Incluir. El Ejecutivo repite el mismo monto de $4000 millones del año pasado, cuando la inflación prevista será alrededor del 50 por ciento", anticipó.

El socialismo acompañó la moción de volver a discutir la ley de leyes, pero pidió al peronismo "vocación de diálogo". "Estamos comenzando el tercer año del gobierno de Omar Perotti y queda una sensación de vacío de esta gestión, pero también de la Legislatura por no poder avanzar con temas de fondo, en no poder ponernos de acuerdo en políticas de mediano y largo plazo. Lo que pasó en diciembre con el presupuesto fue lamentable y no podemos repetirlo. Damos esta preferencia para poder encontrar un camino donde no tiene que haber vencedores y vencidos, sino un marco de seriedad y previsibilidad a los santafesinos y santafesinas. Reclamamos una lógica de respeto”, dijo Joaquín Blanco.

Desde el rincón radical de Legislatura, Felipe Michlig (aun convaleciente de Covid) y Maximiliano Pullaro se quejaron del reproche institucional que les dedicó el PJ. “Buscan construir un relato permanentemente sobre cosas que no son así, siempre estuvimos dispuestos a dialogar”, dijeron ayer. "Lo que estamos reclamando –puntualizaron– son las deudas que tiene el gobierno con respecto a los presupuestos 2020 y 2021 con gobiernos locales que no son del Justicialismo. Durante el gobierno de Omar Perotti los presidentes comunales e intendentes de la UCR, el PS, el PDP y el PRO sufrieron una fuerte discriminación. Por ejemplo, los pueblos gobernados por el PJ recibieron 877 pesos por habitante, los pueblos gobernados por la oposición recibieron 180 pesos por habitante, más de cuatro veces menos”.

Y concluyeron: "Este es un gobierno que tiene 80 mil millones en cuentas a la vista, tomó deuda como ningún otro gobierno desde 1983 y hasta llegó a pedirle prestado 5 mil millones a un banco para dejarlos depositados en el mismo banco, cobrando la Provincia una tasa menor a la que le tiene que pagarle al mismo banquero. Queremos que nos expliquen estas situaciones”.

El titular de la comisión de Presupuesto, Fabián Palo Oliver, había advertido antes del debate que "Perotti no mienta diciendo que no tiene presupuesto y lo use de excusa para no convocar a paritaria de empleados públicos ni para invertir en obras, porque lo tiene: está vigente el presupuesto reconducido de 2021". En este contexto la semana que viene retomarán el debate final.