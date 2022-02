La diputada María Eugenia Vidal negó que durante su gestión en el Ejecutivo bonaerense se hayan armado causas para perseguir a gremialistas opositores. Ante la consulta sobre la reunión de funcionarios de su gobierno con agentes de inteligencia y empresarios platenses, cuya filmación se encontró en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), insistió en correr el eje de la persecución hacia las internas entre servicios en tiempos en que Juntos por el Cambio gobernaba Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires “Hay que saber quién grabó el video y por qué. Esta causa tiene intencionalidad política”, sugirió. “Ustedes saben muy bien por qué se grabó el video. Tendrán que explicarlo ante la Bicameral de Inteligencia y la Justicia”, salió a responderle Martín Soria, ministro de Justicia, luego de que el ex ministro macrista Marcelo Villegas –quien expresó en aquel encuentro su deseo de contar con “una Gestapo para perseguir a los gremios”– se negara a comparecer ante esa comisión del Congreso.

“No convoqué ni participé de esa reunión y tampoco mandé grabar ese video”, tomó distancia Vidal, que dijo estar “muy tranquila” ante la investigación del juez federal Ernesto Kreplak sobre el funcionamiento de una “mesa judicial” bonaerense. “Mi gobierno no armó ninguna causa judicial, ni contra (Juan Pablo) el ‘Pata’ Medina. Fue preso porque sobraban evidencias de su participación en un caso de lavado de dinero y asociación ilícita”, dijo la diputada en Radio 10. También negó que durante su gobierno haya existido un “modus operandi” para perseguir a dirigentes sindicales y como supuesto ejemplo de mérito añadió que nunca denunciaron al secretario de Suteba, Roberto Baradel, por encabezar las luchas de los docentes.

Vidal calificó de “terribles” las palabras de Villegas sobre el deseo de una Gestapo propia aunque relativizó la gravedad dado que en un contexto de empresarios abocados a deshacerse de un dirigente sindical “tampoco” iba “a permitir que se convierta a el 'Pata' Medina en una víctima”. La ex gobernadora Vidal afirmó que supo de la existencia de esa reunión con tres agentes de la AFI “cuando salió al video” y aseguró que “no es poco habitual que alguien que gobierna una provincia como Buenos Aires, para 17 millones de personas, que tiene 19 ministros, no sepa de reuniones en las que no participa”. “Las autoridades de la AFI tendrán que dar sus explicaciones. Pero que los ministros de mi gobierno hayan ido a la Casa Rosada o a la AFI no los convierte en delincuentes. Cada uno tendrá que explicar el objeto y el motivo de las reuniones”, dijo, pese a que es precisamente su ex ministro Villegas quien decidió hacer lo contrario ante la convocatoria de la Bicameral de Inteligencia. “Estoy a disposición para que se investigue todo lo que haya que investigar. Quiero que se sepa toda la verdad. Hay que saber quién grabó el video y por qué”, buscó sacar el foco de la persecución gremial, e intentó desestimar la denuncia de Cristina Caamaño, interventora de la AFI, porque “se hace en base de un video grabado ilegalmente, sin orden judicial” y que “no puede ser admitido como prueba”.

“No mientas más”, le respondió Soria desde su cuenta de Twitter. “Ante cada conflicto sindical, Villegas, tu ministro de Trabajo, se reunía con (Mauricio) Macri y (Gustavo) Arribas, jefe de los espías. Ustedes saben muy bien por qué se grabó el video. Tendrán que explicarlo ante la Bicameral de Inteligencia y la Justicia”, destacó. “Modus operandi: Villegas, Arribas y Macri en Olivos el mismo día del anuncio de un nuevo reclamo docente”, resaltó Soria en el segundo mensaje, en el que incluyó un recorte periodístico que daba cuenta del paro docente y del registro de ingresos a la Casa Rosada del mismo día, para exhibir la coincidencia.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le respondió públicamente sobre el valor probatorio de las imágenes encontradas en la AFI. “Vidal dice que el video grabado por la AFI macrista no puede utilizarse como prueba en el proceso judicial. Error. Dos bandas de delincuentes que se extorsionan entre sí, grabándose, espiándose, no es una pesquisa ilegal que debe ser excluida por ser fruto del árbol venenoso”, escribió. “Sí, en cambio, son medios probatorios ilegales los que realizaron funcionarios de la AFI en cárceles federales y provinciales, violentando el secreto profesional entre abogados y representados”, marcó la diferencia. “Vidal discute la competencia del juez federal de La Plata. Al unísono reconocen que el espiado fue su gobierno. ¿Cuál es la capital de la provincia de Buenos Aires?”, le respondió el ministro a través de Twitter.

En la misma línea que Vidal se expresó su ex ministro Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del Pro. La del Banco Provincia “no es una reunión de armado de causas; es recibir de parte de empresarios algo que ya estaba instalado en La Plata durante años”, intentó explicar en diálogo con Futurock. Ritondo dijo no poder explayarse sobre la razón de ser de aquel cónclave por ser parte de la Bicameral de Inteligencia, abocada a investigar qué hacían los agentes allí, y sólo esbozó una explicación en castellano borrascoso. “Los empresarios, esta es la parte que no puedo contar, donde se recibe de parte de los empresarios, y lo que ahí se (inentendible) es hacer la denuncia, no armar una causa. Lo que ellos están contando lo denuncian. Lo que se les dice es ‘el Estado va a acompañar, el Estado va a estar presente, no los va a dejar solos, esta mafia no los va a (inentendible)’”, dijo. Sobre el deseo de tener “una Gestapo”, recordó que Villegas ya pidió disculpas y consideró que “no podemos recurrir a esa palabra, tiene que estar borrada de nuestro diccionario”. Y coincidió en la estrategia de Vidal en mostrarse sorprendido por la presencia de los agentes con sus ex compañeros de gabinete. “No entiendo que hacía la AFI ahí, no tendría que haber estado”, dijo.