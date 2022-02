Entre Central y Arsenal hay muchas diferencias si se repasan las individualidades. Los méritos para ganar, en cambio, siempre son colectivos y a la hora del juego el canaya tuvo falencias que explican cómo no se impuso en Sarandí, más aún con Ruben en estado de gracia. El equipo de Cristian González jugó muy mal en defensa, los refuerzos no gravitaron y el árbitro Darío Herrera tuvo fallos que lo perjudicaron.

La desazón por el empate que se trajo ayer Central de Sarandí es entendible. No pudo con un rival huérfano de talento. El árbitro no le convalidó a Ruben un gol por posición adelantada pasiva del chico Buonanotte y no advirtió una mano de Goñi en su área.



Pero Central tuvo responsabilidades por el empate. En defensa, el equipo tuvo un mal partido. Porque Arsenal con pocos recursos le generó peligro. A veces por las dudas del arquero Servio, pero en general por el desconcierto para repartir marcas y espacios entre Báez y Almada. Solo así podía Arsenal sacar ventaja. Dos cabezazos en el área de Central le dieron la diferencia, con definición en el área chica de Lomónaco y con Servio sin moverse de la línea de gol. Iban diez minutos y con solo poner la pelota en el área rival el local encontró la ventaja. Lo que más se temía sucedió: Central fue vulnerable, como el año pasado.

La recuperación del equipo, como siempre, nació en los pies de Vecchio, con sus pinceladas de pases punzantes, y la capacidad de Ruben para moverse en el área. El nueve canaya no pudo conectar un centro bajo de Blanco en su primera aparición. En la segunda incursión al área de Arsenal, llegó el empate: Vecchio puso la pelota en el punto del penal en un tiro libre y Ruben atropelló de cabeza para anotar. Iba media hora de juego y el canaya sacaba provecho de algunas buenas intervenciones de Infantino y esperaba por un Montoya más influyente en el juego.

Báez debutó en una defensa que necesita ajustes. Foto: Telam

Central nunca dominó al rival porque en defensa tenía tantas dudas que Arsenal con solo un centro podía generar zozobra ante Servio. Pero fue el canaya el que buscó con determinación el gol del triunfo. Lo hizo Ruben, en gran giro y definición. Pero el árbitro no lo convalidó por entender que el chico Buonanotte obstaculizó la visión de Werner al ubicarse en posición adelantada. Las quejas fueron vehementes. Más aún cuando Goñi tocó la pelota con la mano en el área y Herrera dejó seguir el juego.

Central terminó enredado y dejó la suerte echada a la categoría de Ruben. A pesar de poner muchas pelotas en el área rival, al goleador histórico no le quedó ninguna. Y el empate dejó a todos con amarga desazón.

1 Arsenal



Werner

Chimino

Gariglio

Goñi

Suárez

Antilef

Miloc

Brochero

Picco

Ibáñez

Lomónaco

DT: Leonardo Madelón





1 Central

Servio

Martínez

Almada

Báez

Blanco

Montoya

Tanlongo

Infantino

Vecchio

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

Goles: PT: 10m Lomónaco (A) y 32m Ruben (C).

Cambios: ST: 23m Díaz por Lomónaco y Kruspzky por Antilef (A), 29m Buonanotte por Infantino (C), 39m Machado por Picco y Torres por Brochero (A), 40m Caraglio por Gamba y Ortiz por Tanlongo (C).

Cancha: Arsenal

Arbitro: Darío Herrera