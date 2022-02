Los suculentos manzanazos que tiene preparados Apple TV+ para la primera parte de 2022 dejaron atragantados a más de uno. Un cúmulo de nombres resonantes y caras visibles (Nicole Kidman, Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Jared Leto, Anne Hathaway Kristen Wiig, Elisabeth Moss, entre otros) como mascarón de proa de la estrategia de plataforma de VOD. Queda claro que la compañía de Tim Cook ha decidido jugar fuerte en este año, dejar de ser el secreto a voces, la generadora de una biblioteca elogiada -y que pocos ven-, para pasar a ganar posiciones en la guerra de streaming.



La compañía más valiosa del globo puede darse el lujo de sostener esta maratón de la Industria del Entretenimiento, carrera que está mostrando las primeras señales de agotamiento entre sus competidores. Por otro lado, su permanente oferta de producciones originales responde a una necesidad: a diferencia de Paramount+, HBO o Disney+, Apple TV+ no cuenta con una librería de contenidos sostenida por décadas. Aquí una muestra de lo que se anunció en la reciente conferencia de la Asociación de Críticos de Televisión:

- Lincoln's Dilemma. Docuserie de cuatro episodios sobre el emblemático presidente de los Estados Unidos narrada por Jeffrey Wright. 18 de febrero.

-Dear. Segunda temporada para la serie documental en la que diversos íconos y celebridades se disponen a repasar su historia. Hay episodios dedicados a Viola Davis, Malala Yousafzai, Jane Fonda, Ava DuVernay, Billy Porter, Sandra Oh, Kareem Abdul-Jabbar y Laird Hamilton. 1 de marzo.

-The Last Days of Ptolemy Grey. Samuel L. Jackson encabeza esta producción basada en una novela de Walter Mosley. Un hombre con demencia senil se dispone a recorrer su pasado. 11 de marzo.

- WeCrashed. La miniserie, protagonizada por Jared Leto and Anne Hathaway, recrea la historia de los creadores de la empresa WeWork. Un vínculo caótico y el trasfondo de la caída de un unicornio digital. 18 de marzo.

Samuel L. Jackson en The Last Days of Ptolemy Grey.

-Pachinko. La plataforma no iba a perderse el furor actual por las ficciones asiáticas. Al sci-fi de Dr. Brain le sigue el drama íntimo de esta producción sobre un amor prohibido. 25 de marzo.

- Slow Horses. Thriller de espionaje internacional protagonizado por Gary Oldman y Kristin Scott Thomas. Una mirada febril por los correderos del MI5. 1 de abril

-Roar. Segundo proyecto para el servicio con Nicole Kidman (nominada al Oscar por Being the Ricardos) como máximo estandarte. La ficción ofrece un pantallazo sobre distintas historias femeninas marcadas por la resiliencia. Del elenco también forman parte Cynthia Erivo, Merritt Wever, Alison Brie e Issa Rae, entre otras. 15 de abril.

- They Call Me Magic. El The Last Dance de Magic Johnson. El documental de cuatro episodios está centrado en la vida y carrera del icónico jugador de Los Angeles Lakers. 22 de abril.

-Shinning Girls. Drama encabezado por Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale). Una mujer víctima de un asalto empieza a unir su historia con el de otras mujeres violentadas. Jamie Bell y Wagner Moura forman parte del elenco. 29 de abril.

-Tehran. Segunda temporada de este thriller protagonizado por Glenn Close y Niv Sultan. La historia se centra en una agenta del Mossad y su peligrosa operación en la capital de Irán. 6 de mayo.

Para más adelante quedan las comedias Sunny con Rashida Jones y Mrs. American Pie estelarizada por Kristen Wiig y Laura Dern. También habrá lugar para una remake seriada de Se presume inocente (producida por David E. Kelley). The New Look, protagonizada por Ben Mendelsohn y Juliette Binoche, recreará el ascenso meteórico de Christian Dior y el ocaso de Coco Chanel.