Luego de la polémica que se generó en redes sociales por una foto en la que Carolina Losada luce un pronunciado escote junto al Padre Ignacio, la senadora nacional decidió romper el silencio y aseguró que “lo de las tetas está manijeado por alguien”. Durante una entrevista en FM Milenium, la legisladora de Juntos por el Cambio explicó lo ocurrido: “Tenía un top escotado, pero totalmente controlado. Cuando fui a saludar al padre Ignacio, él me da su bendición y al agacharme se me corrió todo y un medio me sacó la foto”. Al mismo tiempo, Losada arremetió contra los colectivos feministas: “Ninguno sale a defenderme, hay una doble vara, porque a mí me están juzgando por cuánto muestro o no muestro. A Ofelia (Fernández) la atacan por su cuerpo y la defienden. A mí no me acompañan porque no soy kirchnerista”.