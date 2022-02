La exdelegada del básquet femenino del Centro Vecinal de Villa Belgrano, Patricia Corregidor, contó que denunció en la Justicia al presidente de la institución, Adrián Zapana, porque la desvinculó a esa actividad sin darle explicaciones y aseguró que además desafilió a las jugadoras de la Asociación Salteña de Básquet Femenino. Esta semana hubo dos protestas frente al Centro en reclamo por estas acciones.



Consultado por Salta/12, Zapana confirmó que está denunciado, pero dijo que dará una conferencia de prensa el lunes próximo, para decir "la verdad de la cuestión". Y negó el alejamiento de la Asociación: "No hay ninguna desafiliación del básquet femenino (...) de Villa Belgrano", aseguró.

Zapana es vocal de la Asociación Salteña de Básquet femenino y presidente de la Asociación masculina. "Solo hemos pedido licencia deportiva para no jugar en las categorías donde no tenemos jugadoras. Vamos a jugar con las categorías mini básquet, U13 y categoría segunda por el momento", sostuvo. "Continuamos recibiendo a una gran cantidad de chicas que están viniendo a Villa Belgrano (en la ciudad de Salta) porque nosotros estamos trabajando desde el 23 o 24 de enero, ya está funcionando la escuela de básquet mixta, porque el minibásquet es mixto, varones y mujeres trabajan", dijo.

Zapana dijo que la comisión directiva tomó la determinación de separar del cargo a Corregidor y a su hermana Daniela Corregidor, que cumplía un rol técnico ad honorem, "porque no cumplieron con el requisito de un proyecto, porque nosotros hacemos un proyecto anual, hacemos un árbol y cada ramita tiene su búsqueda, su objetivo y algunos se cumplen totalmente, otros parcialmente pero en este caso no se cumplió nada". Según él, ambas habían sido nombradas en marzo de 2021, aunque Patricia dijo que trabajan allí desde 2019. "Están totalmente desvinculadas", subrayó Zapana, explicó que él quedó a cargo de toda la actividad deportiva y contó que agregará voley femenino, artes marciales, fitnes, gimnasia funcional y fútbol sala para mujeres.

Además, el presidente del Centro Vecinal acusó a las hermanas Corregidor de formar parte del Club Peñarol, que, según él, "quiere usurpar" las instalaciones de Villa Belgrano.

Por su parte, Patricia Corregidor dijo a Salta/12 que "desde el año pasado, a partir del mes de junio o julio el presidente dejó de tener diálogo" con ella y su hermana, sin darles explicaciones. Contó que se enteró de su desvinculación en enero porque le consultó al presidente de la Asociación Salteña de Básquet Femenino, Aldo Pinto, y él le informó además que Zapana desafilió a las jugadoras.

Corregidor negó haber incumplido con un proyecto. "No tenemos ningún esquema de trabajo ni de desarrollo (...) Comenzamos a trabajar en 2019. Si es que incumplimos, tendrían que llamarnos a una reunión y decirnos en la cara. Tenemos los testigos, los papás, de todo el trabajo que realizamos", manifestó. Dijo que denunció a Zapana porque se sintió "maltratada" por él.

"Hacemos las manifestaciones para saber por qué nos desafilió. Él nunca nos dio una explicación para que nos retiremos. Él económicamente no nos ayuda en nada, no nos da elementos de trabajo nada. Todo lo que tenemos es trabajando en conjunto con los papás", sostuvo.

Corregidor contó que ella nació en Villa Belgrano, y que juega desde los 13 años hasta ahora, que tiene 55; también dijo que allí jugaban sus tres hijas y sus nietxs. Aseguró que Zapana miente cuando dice que no hay jugadoras porque ella tiene la lista de todas las categorías, y en algunas superan la cantidad de jugadoras que se requieren. En la categoría pre mini dijo que hay alrededor de 25 niñas; en categoría U13, más de 12 niñas; en la U15, de 8 a 10 niñas y aseguró que también tienen todas las jugadores de la 17.

Baños dignos

La exdelegada se refirió también al asunto que trascendió como la verdadera razón de las diferencias con el presidente del Centro Vecinal. "Lo que siempre pedimos es dignidad en los baños", indicó. Describió que Zapana les dejó los baños debajo de la tribuna, con dos inodoros, y bidones para arrojar agua a un inodoro cuya cadena no funciona. Añadió que no tenían vestuario, y las jugadoras debían cambiarse en la cocina, a pesar de que "son niñas, no se pueden cambiar en cualquier lado".

Esa versión también es la que sostiene la jugadora de básquet María López, más conocida como "Piojito", que también protesta por la desafiliación porque además de que tanto ella como sus hermanas y su madre han pertenecido al Centro Vecinal y jugaron allí, ahora jugaban sus hijas y sobrinas, quienes se ven perjudicadas ya que no tienen donde entrenar. También ven dañado ese sentido de pertenencia porque al menos cuatro generaciones de mujeres de su familia estuvieron ligadas a Villa Belgrano.

"Las chicas la semana pasada se dieron con la novedad de que las desafiliaron del básquet femenino en todas las categorías", afirmó López. Aseguró que fue una decisión de Zapana luego de que le reclamaran que las jugadoras "no tienen baños dignos", ya que los que les permitía usar están debajo de la tribuna, a los que describió como antihigiénicos. "No tenemos vestuario. Nuestras jugadoras tienen que cambiarse en la cocina. (Zapana) está acostumbrado a hacer eso con toda la gente del básquet femenino", expresó.

"En el basquet femenino nunca tuvimos apoyo de ellos (del actual presidente ni del anterior, que fue su padre) siempre nos manteníamos con el bufet, con la rifita de toda en la hinchada el día del partido, con colaboraciones de la gente que siempre nos siguió", relató López. La jugadora también contó que en 2020 Zapana expulsó del Club a jugadores gays.

"Las chicas comenzaron a comentar a finales de diciembre que él las venía amenazando. Vino el problema por el vestuario y el baño. Hizo separar la cancha de básquet en dos sectores. Prácticamente al Centro Vecinal lo está manejando la familia Zapana", aseguró López. Especificó que antes de esa medida las mujeres podían ingresar a otros baños que estaban en mejores condiciones, pero luego esto solo les estaba permitido a los jugadores varones. "Solo lo hizo con las mujeres", señaló López.

La jugadora dijo que Zapana "no da la cara" y que ya expresó que ellas "no viven en el barrio" para intentar deslegitimar su reclamo. Sin embargo, López dijo que aunque ella se mudó al barrio Castañares, tiene toda una historia familiar vinculada a Villa Belgrano e incluso su madre, que es la única veterana que aún está con vida de su generación de ese Centro, sigue viviendo allí. "Ayer, (Zapana) hizo correr la bolilla de que iban a ir 'los de Peñarol' a hacer quilombo", expresó.

López contó que empezó a los 9 años jugando en Villa Belgrano, al igual que sus cuatro hermanas, de las cuales tres siguen con vida y hoy tienen 68, 66, y 65 años, todas se iniciaron en el básquet desde niñas.



La jugadora veterana y su hermana Blanca "Paquita", de 65 años, siguen jugando. Sin embargo, al último partido lo jugaron en Peñarol porque, según dijo, Zapana no les permitió participar con Villa Belgrano en un campeonato que ganaron en Campo Quijano porque no tiene la categoría de veteranas.

Para las hermanas Corregidor y las López, el básquet atraviesa sus vidas. María López contó que sus hijas de 15 y 12 años jugaban en Villa Belgrano hasta que se enteraron de la desafiliación y dijo que también sus sobrinas estaban "en primera, en división segunda. En sub 16 y sub 17", y sus sobrinos nietos en una categoría para los más pequeños.

López expresó que también el presidente descuida a los niños, alrededor de 20, que juegan en la categoría "recreativo". Dijo que desde el básquet femenino con su cuota de 300 pesos se las ingeniaban para pagarles un entrenador y otros gastos.

"El básquet es nuestra vida. Duele, da bronca e impotencia", expresó López respecto a la desafiliación.

Desde Pateando Mandatos, un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Salta que brega por los deportes en clave de género, hicieron público un posicionamiento respecto de la desafiliación de los planteles femeninos. "Familias y jugadoras marcharon por el barrio para ser escuchadas y pedir que el presidente y la comisión den respuesta a esta decisión arbitraria que deja a más de 70 niñas y adolescentes sin su derecho a jugar. Basta de disciplinamiento hacia las deportistas, que pedir mejores condiciones no sea motivo de corrernos de las canchas", expresaron.