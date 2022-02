Cuando ya pasó más de un año y medio del crimen del exconcejal Eduardo Trasante, la querella pidió que se incorpore al expediente el resultado de una pericia realizada al celular secuestrado a uno de los imputados, que además tiene condenas por narcotráfico. Se trata del aparato que se le sustrajo a Julio Rodríguez Granthon, cuyo resultado piden que se anexe al caso. “No hay novedades. Hay cinco imputados, pero el crimen de Trasante obedeció a una logística que va mucho más allá de las dos personas que ingresaron en el domicilio y lo ultimaron en presencia de su esposa y de parte de sus hijos. Hay medidas muy importantes por hacerse en esta investigación y ninguna razón para que se sigan demorando”, reprochó la querellante Gabriela Durruty. Desde Ciudad Futura siguen preguntando: "¿Quién mató a Trasante?".

La abogada que representa a Carolina Leones, viuda del también pastor evangélico, se refirió a lo que considera "una información importantísima" que surgió en relación a la investigación por el asesinato, y que después de reiterados pedidos a la Fiscalía, "sin obtener una respuesta", vuelven a requerir a 19 meses del hecho. Según indicaron, se trata del secuestro de un teléfono celular que usaba "el Peruano" Rodríguez Granthon, que se realizó el 7 de julio de 2020, en la cárcel de Piñero. Es decir, una semana antes de que se cometiera el homicidio de Trasante.

“En octubre del año pasado, a raíz de una información de la prensa, tomamos conocimiento de que a Rodríguez Granthon se le había secuestrado de su pabellón de Piñero un teléfono celular, a partir del cual en una causa que llevó adelante la Justicia Federal se pudo reconstruir toda una trama de lavado de dinero producto del narcotráfico, en vinculación con financieras del centro de la ciudad. Lo que nos llamó poderosamente la atención de esto es la fecha de secuestro de ese teléfono, una semana antes del asesinato de Eduardo. Si tenemos en cuenta que en el marco de la investigación del homicidio la figura de Granthon aparece como la del arquitecto de un plan criminal cuya finalidad era dar muerte a Trasante, la información que pudiera contener ese teléfono podría ser de vital importancia para la causa”, precisó Durruty.

Agregó que posteriormente pudieron conocer que el secuestro del teléfono celular se dio, inclusive, en el marco de una investigación de la propia justicia provincial, por lo cual “es dificil de entender que el expediente que investiga el asesinato de Eduardo no cuente ya con esa información. Es una medida fundamental, elemental, básica, imposible de no realizarse”, dijo.

La abogada recordó que se conformó un equipo de fiscales para investigar el homicidio, pero consideró que "la causa se desmembra". "Queremos conocer los extremos, quién dio la orden, quién ejecutó. Hay cinco imputados pero no es suficiente", dijo en LT8.

Al cumplirse ayer 19 meses del asesinato, insisten con que "es evidente que la acusación pública está más inclinada a iniciar un camino hacia el juicio oral -con las personas ya imputadas- que a proseguir con la investigación, pero es difícil de entender que previo a ello no se produzcan medidas tan básicas. Tenemos el mismo o mayor interés que la fiscalía en ir a un juicio oral, pero no logramos explicarnos por qué antes de eso no sustanciar algunas cuestiones tan de sentido común".

Trasante fue asesinado el 14 de julio de 2020 en su casa de San Nicolás al 3600. Dos personas llegaron a la vivienda y le dispararon. Rodríguez Granthom fue acusado de “haber prestado un aporte indispensable en el plan criminal", en el que hay otros imputados. Se le achacó “haber realizado las gestiones, desde su lugar de detención, para conseguir el vehículo utilizado para cometer el homicidio”.

Desde Ciudad Futura expresaron que la lucha sigue: "Ni el grito por verdad se agota, ni mucho menos al Edu se lo olvida. Porque no nos van a cansar, no nos van a callar. Hasta que nos digan ¿Quién mató a Trasante? Hasta que sea justicia por el Edu".