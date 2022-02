La llegada de Juan Cruz Komar en Central está demorada pero no corre riesgo. El defensor será refuerzo canaya. Lo que no se sabe aún en qué términos Central se hará de su pase. La primera opción es pagar parte de su ficha con la cesión de Luca Martínez Dupuy. El delantero todavía no arregló condiciones con el club cordobés. Y si finalmente Martínez Dupuy no pasa a Talleres, Central comprará el pase de Komar, aunque para eso el club deberá invertir más de dos millones de dólares. Para la situación económica de la institución el pago por Komar es sin dudas una irresponsabilidad, pero la decisión está tomada en la dirigencia. Martínez Dupuy, entre tanto, hoy estará en el banco ante Vélez.