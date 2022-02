José Ernesto Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), y activo militante santafesino en causas por terrorismo de estado, se colocó el último jueves en el ojo de la tormenta: lo hizo tras agredir a una vendedora de pasajes de la terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar en la costa atlántica. El episodio quedó grabado por la cámara de video del lugar y en las imágenes se puede ver al hombre discutir, sacar fotografías y luego pasar detrás del mostrador para agredirla. Schulman será citado a declarar el 24 de febrero, a las 9.30, y deberá responder por los delitos de amenazas y lesiones leves. La Liga le dio licencia y el Partido Comunista lo suspendió.

Tras la difusión de las imágenes, Schulman publicó un mensaje en su cuenta personal de Facebook en el que se mostró arrepentido por lo sucedido y pidió disculpas. “A mis compañeres, pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”, sostuvo en el comunicado.

“Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron”, argumentó. “Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, concluyó.

Desde la LADH se pronunciaron sobre lo sucedido e informaron que el dirigente “nos comunicó lo ocurrido y solicitó una licencia de sus responsabilidades y se puso a disposición de lo que disponga el organismo”. Y agregaron: “En consecuencia, esta dirección ha decidido aceptar el pedido de licencia y comenzar un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes".

Al mismo tiempo, el Partido Comunista de Argentina repudió el accionar del militante y, mediante un mensaje difundido en redes, afirmaron que la actitud del hombre “no tiene nada tiene que ver con el ideario del Partido”. “Comunicamos que José Schulman ha sido suspendido preventivamente de sus tareas partidarias y que las instancias orgánicas correspondientes tomarán las resoluciones pertinentes”, informaron.

En tanto, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, rechazó el accionar de Schulman y se solidarizó con la trabajadora agredida en la terminal de Santa Clara del Mar. “Es inaceptable. En nuestro país rige el convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso en el trabajo. No hay explicación ni justificación posible para las violencias”, sostuvo en su Twitter.

Estela De Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, condenó también la agresión: “Este señor realmente le ha faltado el respeto a una mujer. Nosotros, los organismos de esta mesa hemos sacado un comunicado, sin nombrarlo, porque ya se conocía largamente quién era, repudiando una acción de un hombre contra una mujer. Defendiendo lo que estamos defendiendo, el respeto a la mujer". En la misma línea también se pronunciaron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros.