El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, recibirá el miércoles por la mañana a las cámaras inmobiliarias y agrupaciones de inquilinos para explorar alternativas que permitan incrementar la oferta de propiedades para alquiler. Página|12 consultó a Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y a Alejandro Bennazar, presidente de Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) sobre las propuestas que llevarán a la mesa de diálogo.

La mesa de diálogo fue convocada para controlar el cumplimiento de la ley y discutir cómo aumentar la oferta de viviendas en alquiler, pero también se tomarán en cuenta propuestas para modificar la norma, pues el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, anticipó que buscarán introducir modificaciones en el texto.

"Nosotros pedimos que se conforme la mesa, en la Federación de Inquilinos Nacional pasamos de estar en una situación defensiva a una situación más ofensiva y queremos instalar la discusión a un impuesto a la vivienda vacía”, aseguró Gervasio Muñoz.

Para fomentar la disponibilidad de viviendas ofertadas al mercado de alquileres, la Federación de Inquilinos plantea la posibilidad de un impuesto a la vivienda ociosa. "Nosotros queremos que haya un impuesto muy fuerte a los grandes tenedores de viviendas para que dejen de tenerlas vacías. Nosotros no estamos diciendo que una persona que tenga una vivienda tiene que pagar más impuestos. Nosotros planteamos que los que tienen más de tres viviendas paguen este impuesto", agrega Muñoz.

Ahora bien, desde la Federación hacen hincapié también en el registro de los contratos para que la ley se encuentre regulada y así se cumpla correctamente. "Nuestra intención es que en la reunión también esté sentada la AFIP. De 3 millones de contratos que se realizaron en un año solo hay registrados 170 mil. El registro es una forma de controlar su cumplimiento y por eso el ámbito de la Secretaría de Comercio es preciso. En el ámbito de la Secretaría se pueden medir precios, controlar precios, evaluar las lógicas del mercado inmobiliario", menciona Muñoz.

"Feletti es el único integrante del gobierno nacional que salió a intentar dar una respuesta a los inquilinos. Después las otras voces están intentando darle respuesta al mercado inmobiliario, Massa, Cerruti y la diputada Passo plantean contratos cortos, aumento semestrales, todas medidas inflacionarias. La Federación de Inquilinos Nacional pasó de estar en una situación defensiva a una situación más ofensiva donde queremos instalar la discusión a un impuesto a la vivienda vacía", concluyó Muñoz.

Si bien los intereses de las inmobiliarias y los inquilinos parecen estar en veredas opuestas, esta semana se sentará a debatir posibilidades para aumentar la oferta de viviendas en alquiler. Alejandro Bennazar planteó que "en la mesa de diálogo que vamos a tener con Feletti se van a tirar muchas cuestiones y nosotros vamos a plantear lo que, a nuestro entender, necesita el mercado. Hay que hacer contratos mucho más cortos como se hacen en varias partes del mundo".

A su vez, Bennazar, mencionó la necesidad de implementar distintos índices alternativos. Esto implica que en vez de haber un índice de ajuste anual (el cual establece el BCRA a partir de un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)) haya mínimo dos índices alternativos cada seis meses.

"Hay muchos desarrollos inmobiliarios nuevos, por ende, se están proponiendo unidades nuevas todo el tiempo. Lo que sucede es que esas unidades no están en alquiler y no lo van a estar y como no hay expectativa de venta quedan paradas. Vamos a tratar de sacar esta problemática adelante a partir de crear un beneficio para los propietarios a cambio de que pongan las viviendas en el mercado locativo", agregó Bennazar.

Por último, Bennazar comentó la importancia de sostener el arbitraje. Al comenzar el tratamiento para aprobar en el Congreso la actual ley de contratos de alquileres "pudimos incorporar la figura del arbitraje, donde las partes se ponen de acuerdo en someterse a un árbitro, en el caso de haber conflicto", explicó.

Bennazar agregó que dentro del sector inmobiliario "esta cláusula impactó en dos beneficios. En caso de haber conflicto el tiempo (de resolución) se reduce; y el impacto en el costo del seguro de garantías se reduce a un mes".