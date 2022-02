Este sábado a las 20, en Bohemia Bar Cultural (Pellegrini 1584, Rosario), con entrada gratuita, se presentan dos libros de poesía de edición autogestiva: El desamor es un lujo por el que no llego a fin de mes, de Celina Racca, y Magia inútil, de Daiana Wuerich.

De formato pequeño y con un elegante diseño de exterior por Daiana Wuerich que incluye fotografías en blanco y negro de su autoría, son los primeros libros de dos jóvenes poetas que reescriben los temas del amor y de la vida en un lenguaje contemporáneo, muy cerca de un espíritu de época donde se mezclan la angustia y la libertad, la diversidad sexual y la precariedad laboral. "La edición de los libros", cuenta Celina Racca a Rosario/12, "nace como una idea en conjunto con Dai, con quienes somos muy amigas y somos socias en la librería Sudestada (Tucumán 1059, Rosario, especializada en ediciones autogestivas). Nos conocimos en talleres de literatura que frecuentábamos las dos (entre ellos el de Marianela Luna) y nos hicimos amigas".

Recuerda Celina (con experiencia de gestora cultural en Aresa Producciones) que la idea de editar en digital devino en libro físico, y que hizo un curso a través de la página Doméstika para diseñar ella el interior de los libros. La preventa les permitió costear la impresión. Cada libro incluye en su interior una flor de cartulina. "Fue un proceso muy lindo el poder tomar todas las decisiones", expresa. "Ya tenía la cuenta en la Cámara del Libro para poder registrar los derechos y lo hicimos. Menos la imprenta, fue un producto realizado íntegramente entre nosotras dos, muy desde el disfrute y a veces estar hasta la madrugada pensando cosas. Trabajamos en otras cosas pero le regalamos ese rato a lo que nos apasiona, que es escribir", asegura.

Esa generosidad con el propio tiempo y ese disfrute en el proceso de edición, que comenzó con la selección conjunta de los poemas, se reflejan en la belleza de los libros como objetos. En cuanto a la poesía, si bien ambas exploran temas similares, cada obra tiene un lenguaje propio. En Wuerich hay una conmovedora y eficaz síntesis lírica; en Racca, una poesía narrativa alegórica detallada. Ambas emocionan. "Todo tesoro es basura [...] No voy a ser/ la jaula de nada", declara Daiana, cuya "magia inútil" es una concisa metáfora de la escritura poética. Y Celina desarrolla: "Tomo agua por la raíz. Me nutro, me expando, crezco, mi postura se vuelve más erguida, brillo. No broto. Me vuelvo a secar" ("Nazco, crezco, muero"). Como ambas poetas noveles y editoras autogestivas quieren escuchar otras voces, primero leerán ellas y después abrirán el micrófono para que suban a leer quienes quieran, en una jam abierta. Prometen además música en vivo a cargo de Ulise (@ulise813).