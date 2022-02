Desde She Taxi solicitaron que Movilidad prorrogue el período de presentación de ofertas para las nuevas licencias de taxis por entender que el Municipio "no cumplimentó con la obligación de gestionar una línea de crédito para facilitar el acceso a la compra de unidades", que establece la ordenanza 10.301. También pidieron una reunión al Banco Municipal. En una nota dirigida al área de Movilidad, la representante de la aplicación, Eva Juncos, planteó que el Ejecutivo debe cumplimentar lo establecido en el artículo 9, inciso G, de la ordenanza, que "impone la obligación de gestionar ante el Banco Municipal una línea de crédito a fin de facilitar el acceso a la compra de una unidad". La idea es "permitirle a las postulantes tener claridad y previsibilidad para presentarse y cumplir con los requisitos". Se refiere a la convocatoria en la que más de la mitad de las 500 chapas serán adjudicadas a mujeres y disidencias, que vence el 11 de marzo. Además, desde She Taxi buscan que "la categoría más vulnerable de las/os conductores empleadxs no tengan que pagar el canon y crédito hasta tanto tengan el vehículo en la calle". Juncos agregó: "La herramienta que pueda dar el banco tiene que apuntar a quien no tiene otro recurso, porque hay diversas situaciones y será el Estado quien pueda identificarlas".