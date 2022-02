TEATRO

Moje Holka. Moje Holka/ Mi niña, niña mía

La obra escrita por las dramaturgas europeas Amaranta Osorio e Itziar Pascual y dirigida por Alejandro Casavalle re-estrena luego de una temporada muy exitosa. Se trata de una experiencia escénica integral que tiene como punto de partida el relato de dos mujeres situadas en momentos históricos diferentes que encuentran formas resilientes para sanar las cicatrices que generó el nazismo. La propuesta incluye la posibilidad de una merienda en el bar de El extranjero, para retomar los grandes sentidos que implica el teatro: el encuentro, el disfrute y la celebración. Re estreno hoy a las 16 30.

Los domingos a las 16:30 en El extranjero, Valentín Gómez 3378 Entrada + Merienda: $1500

Tito, la peor tragedia de William Shakespeare



Esta adaptación de Tito Andrónico, quizá la más sangrienta y brutal obra de Shakespeare es una versión de Gabriel Graves y Marcos Arano Forteza con dirección de Marcos Arano Forteza. Una interpretación alucinada de esta obra cruel. Una tragedia que se convierte en comedia, una comedia que se convierte en pesadilla, una pesadilla que retumba en el presente. La compañía La Idea Fija inaugura aquí una forma de zambullirse en las obras clásicas y bucear, por fuera de la solemnidad, en las profundidades que plantean los grandes autores universales. Con Abián Vainstein y Vanesa González, Tito sale a escena para dar vida a todas nuestras venganzas.

Estreno lunes 21 de febrero, a partir de entonces todos los lunes a las 20 en Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entradas por Plateanet.

MUSICA

The Boy Named If

El disco N° 32 de Elvis Costello es impecable, incluso para su barra que está bien alta. No es conceptual pero casi: narra, de alguna manera, la historia fragmentada de un chico que pasa de la pubertad a la adolescencia, con toda la ansiedad, la aventura, la incomodidad y el duelo que eso implica. La versión deluxe, además, viene acompañada de un libro. Pero el disco por si solo es suficiente: el sonido es impresionante y las canciones, algunas irónicas pero jamás burlonas, tienen varios picos: “The Death of Magic Thinking”, la balada “My Most Beautiful Mistake,” la triste pero absurda “Magnificent Hurt y la mejor “Paint the Red Rose Blue,” que presentó hace poco en el show de Graham Norton y es un clásico instantáneo.

Blue Banisters

A los 36 años, Lana Del Rey ya no tiene que dar explicaciones: si al principio aún arrastraba las rémoras de la "autenticidad" y esos malentendidos que (parecía) haber derrumbado David Bowie (entro otros), ahora el público ya la entendió, y puede amarla u odiarla ya sin prejuicios teniendo en cuenta su música y su personaje, que están fundidos en uno. Blue Banisters es, para muchos, su mejor disco: "Arcadia", su canción de amor a Los Angeles (su patria espiritual) la encuentra con una melodía deliciosa y la voz mejor que nunca, aunque el gran tema de este disco es "Black Bathing Suit", que suena como un apocalipsis de verano y que, insólitamente, aún no lanzó como simple.





ONLINE



El dilema de Lincoln

En tiempos de revisionismos, cancelaciones e invectivas sobre personalidades del pasado –entre la justa revalorización y la corrección política anacrónica– este documental en cuatro partes producido por Apple TV+ (allí puede verse desde hace unos días) intenta construir una nueva mirada sobre el derrotero de Abraham Lincoln a la hora de destruir por completo esa maldita costumbre de esclavizar a los seres humanos. Basada en el libro de David S. Reynolds Abe: Abraham Lincoln in His Times, que hace hincapié en los dilemas del hombre y el estadista, la serie cuenta con narración en off de Jeffrey Wright y la voz de Bill Camp como Lincoln, el 16° presidente de los Estados Unidos de América, activo durante los años de la Guerra de Secesión. Más allá del material de archivo, la investigación incluye la participación de especialistas en la vida del Gran Emancipador, sin dejar de lado los aspectos generales y particulares de la economía, la sociedad y la “lucha de razas” en aquella era convulsionada.

The Marvelous Mrs. Maisel

Una de las series insignia de la plataforma de Amazon, ganadora de ingentes premios y con seguidores fieles y receptivos, la saga protagonizada por la brillante Rachel Brosnahan (Midge Maisel, desde luego) llega a la cuarta temporada, que acaba de debutar en Prime Video luego de varias demoras pandémicas. El viaje de Midge, de madre y ama de casa a comediante exitosa, continúa luego de ser despedida de su trabajo en el cierre de la S03, e incluye nuevos personajes, como el encarnado por Kelly Bishop (Gilmore Girls) y Milo Ventimiglia, posible interés amoroso de la señora M. Eso no es todo: una foto filtrada a la prensa confirma que el mismísimo “Rey del Vómito”, John Waters, tendrá una aparición.

CINE

Kimi: alguien está escuchando

Steven Soderbergh nunca se fue, a pesar del sonado anuncio de retiro del cine hace casi diez años. Este thriller paranoico lo-fi, que no pasó por salas y acaba de aparecer sin aviso previo en HBO Max, hace de Zoë Kravitz un manojo de fobias y miedos, pero también de conocimientos tech que podrían salvarle el pellejo. Su personaje, Angela Childs, sufrió algún tipo de abuso en el pasado, y la aparición del covid-19 no hizo más que potenciar su intensa agorafobia. Aislarse en el departamento no implica problema laboral alguno: la chica trabaja analizando los pedidos que los usuarios le hacen a Kimi –prima ficcional de Alexa y Shiri–, pero un día escucha algo que le pone los pelos de punta. ¿Tal vez un crimen? Con obvias referencias a La ventana indiscreta y otros títulos donde alguien descubre algo que no puede darse a conocer, el director de Sexo, mentiras y video y La gran estafa dirige otra de sus obras de bajo perfil y buen rendimiento, un heredero de aquellas producciones clase B de antaño.

En compañía

Después de muchos años dedicados a su principal oficio, el de “colorista” en largometrajes de otros realizadores, la cordobesa Ada Frontini regresa a la dirección luego de casi una década desde la notable ópera prima Escuela de sordos. Su segundo documental está centrado en la relación entre los humanos y sus compañeros caninos. En palabras de Frontini, “hay una cosa en la que casi todos los amantes de los perros coincidimos, y es que siempre hay uno que aparece en nuestras vidas y que nos despierta un amor tan profundo que nos llevará a querer a tantos otros. Yo quería hacer un documental educativo, pero finalmente terminó siendo una película de amor”. Puede verse exclusivamente en el cine Gaumont.

TV

Rebecca

Había una vez una serie británica con trasfondo nórdico llamada Marcella (está disponible en Netflix), en la cual una detective de la policía londinense se ponía a investigar una serie de crímenes misteriosos, mientras intentaba hacer equilibrio con sus problemas personales y constantes lagunas mentales. El concepto de Rebecca, una remake en todo sentido, es el mismo, aunque ahora la ciudad es París. A partir de mañana la señal exclusiva OnDirecTV comenzará a emitir los primeros episodios de esta reversión gala, protagonizada por Anne Marivin, que comienza con el regreso de la protagonista a la fuerza, luego de seis años de licencia extendida. Ahí se lleva la sorpresa de que aquel asesino serial que nunca había podido atrapar está de regreso. Y recargado. Fiel a la costumbre actual de cruzar los procedimientos policiales con el drama psicológico, la caza del killer dispara un recrudecimiento del dolor provocado por los demonios interiores de la protagonista.

Lunes a las 21, por OnDirecTV.

12 monos

Esta versión seriada y bastante libre del celebrado film de Terry Gilliam tuvo una buena vida en la televisión estadounidense desde su estreno en 2015, aunque aquí no había podido verse de forma oficial. La señal SyFy comenzó a emitir los capítulos seminales del relato de ciencia ficción y suspenso, que terminó sumando cuatro temporadas. James Cole ya no está encarnado por Bruce Willis, pero su reemplazo, Aaron Stanford, también debe viajar del futuro al presente para intentar destruir la fuente de un virus que elimina a casi la totalidad de la población del planeta. El acompañante del héroe es ahora una mujer, una paciente mental interpretada por Emily Hampshire.

Lunes a las 20.50, por SyFy.