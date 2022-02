El singular dispositivo de captación sonora de tos para detectar casos de coronavirus lanzado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volvió a ser cuestionado. Esta vez por Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del Conicet, quien aseguró que el “método no está validado” para dar un diagnóstico certero.

Cómo funciona el envío de audios de tos a Boti en CABA

En el sistema que comenzó a funcionar este martes en el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta, la persona que quiera saber si sus síntomas son compatibles con coronavirus deberá escribirle por WhatsApp a Boti, el chatbot de la Ciudad, y responder las preguntas del protocolo definido por las autoridades sanitarias.



Si se responde de forma negativa al interrogatorio de síntomas, el sistema ofrece la posibilidad de enviar una nota de voz tosiendo y, si el análisis indica que potencialmente la persona tiene coronavirus, se recomienda asistir a un centro de testeo.

"No es un método de diagnóstico con certeza"

"Básicamente lo propone como una metodología para el caso no de infectados por covid sintomáticos, sino asintomáticos porque sabemos que en el escenario Ómicron hay una fracción importante que son asintomáticos", cuestionó el investigador del Conicet Jorge Geffner.

La iniciativa, agregó, "es parte de un estudio científico y hoy no está validado como método diagnóstico en la Argentina, tampoco en Estados Unidos y no lo vi en ningún otro lugar del mundo".



"Es interesante, pero es más un proyecto de investigación hoy por hoy ampliado que un método de diagnóstico con certeza", consideró durante una entrevista por Radio Del Plata.

El especialista insistió que el sistema con inteligencia artificial "no es un método validado" para detectar casos sospechosos de coronavirus con audios.



Explicó que el nuevo sistema está basado en un trabajo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) de Boston, Estados Unidos pero estimó que "es un poquito arriesgado".

No obstante, señaló que le "parece bien hacerlo" como parte de un estudio poblacional local para ver qué fracción de personas infectadas por Covid-19 son asintomáticas.



"Pero es un proyecto de investigación, hay que validarlo y es una metodología que hoy no está validada internacionalmente", insistió el investigador del Conicet.



A su vez, explicó que el trabajo del MIT tiene por objetivo detectar qué incidencia poblacional tienen los casos de coronavirus asintomáticos más que "indicar un comportamiento en lo particular de qué es lo que tenés que hacer"