DOMINGO 20

CiNE

Nuevas narrativas La Casa del Bicentenario presenta un ciclo de películas donde los límites entre la ficción y el registro documental van y vienen. Estas producciones representan una nueva mirada sobre el cine actual. Este domingo se proyectará Las poetas visitan a Juana Bignozzi. Dirigida por Laura Citarella y Mercedes Halfon, el largometraje comienza con la muerte de la poeta y la manera en que otra, más joven, recibe como herencia el mandato de hacer conocer su obra. A esa tarea se suma un equipo de mujeres de cine. Ese triángulo pone en marcha este film que no adopta la forma de una investigación sino de un entramado aún más complejo y sutil.

A las 20.30, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Festival Playa Con el atardecer sobre el río como telón de fondo del encuentro tendrá lugar una fiesta del indie en sus diferentes matices sonoros, con una impronta inclusiva y federal. Deportes y práctica artística en vivo, canchas, piletas y hectáreas de verde parquizado forman parte del predio natural del Club y serán el contexto ideal para disfrutar una tarde noche al ritmo de artistas consagrados junto a una oferta gastronómica y coctelera con foodtrucks. En esta fecha se presentarán Las Ligas Menores, 107 Faunos, Playa Nudista y Tamara Stella.

A las 17, en la Sede Náutica del Club Universitario de La Plata, Av. Almte. Brown, e/84 y 86. Gratis.

TEATRO

Fuego fauno En esta obra se asiste a un museo dinámico de bellezas y se investigan masculinidades reveladas ante el régimen normalizador. Es una creación para ser bailada bajo el desencadenamiento de las pasiones y se lleva adelante un diseño extraño de otros modos de vida posibles. Fuego Fauno es una pieza de movimiento que intentará recuperar ciertas ensoñaciones materiales que fueron anuladas o que todavía no se ven, una plataforma para volver a imaginar algo nuevo, distinto. Una construcción sensible en medio del desastre. El espectáculo está dirigido por Hugo Martínez y sus intérpretes son Nahuel Caputto, Félix Coll, Fernando Gavazzi, Lautaro Noriega, Mariano Perez, Mariano Rapetti, Federico Sack, Christian Sibille y Emilio Spaventa.

A las 16, en Galpón F.A.C.E., Dean Funes 2142. Entrada: desde $700.

ETCÉTERA

Karaoke Sinfónico Con dirección y arreglos de Gustavo “Popi” Spatocco, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda recorre el repertorio de María Elena Walsh en un gran concierto karaoke orientado a toda la familia. Con las solistas Edith Rossetti y Mora Martínez como cantantes y anfitrionas, se invita al público a cantar sus canciones favoritas de la gran autora siguiendo las letras por las pantallas de la sala. Los clásicos infantiles que integran el repertorio son “Osías el osito”, “Twist del mono liso”, “Para los demás”, “Canción para tomar el té”, “Canción de bañar la luna”, “Canción del jardinero”, “La vaca estudiosa”, “Chacarera de los gatos”, “Canción de la vacuna”, “El adivinador” y “Manuelita”.

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Modo flor El próximo domingo se realizará esta actividad alrededor de la escultura Rojo flor de Alejandro Propato. Nuria Sol Vilaseca será la anfitriona, un evento de pintura y movimiento pensado para toda la familia. A lo largo de las tres horas se realizarán un taller de "pintura física" del que participarán todos los presentes, una performance en la escultura y al final pintarán una tela gigante. Alejandro Propato es un artista que instala obras de grandes dimensiones en espacios públicos. Ahora mismo se puede visitar Rojo Flor, una estructura de tubos e hilos que convive con los ceibos del Parque delos Niños, y en el espigón Plus Ultra, junto a las Nereidas de Lola Mora, Bosque alado, una estructura gigantesca también de tubos e hilos.

A las 11, en el Parque de los Niños, Cantilo 1429. Gratis.

LUNES 21

CINE

Titane Como parte de su ciclo “Obras maestras modernas”, Mubi ofrece la nueva película de Julia Ducournau, quien llamó la atención del mundo del cine al debutar con la canibalística Raw. En este nuevo film, una niña sufre un accidente de auto que le deja secuelas, entre ellas una placa de titanio en el cráneo, una fijación erótica con los autos y una notable capacidad para resistir y repartir violencia. Titane es un cóctel molotov de política de género, compasión familiar y deseo femenino. La película, ganadora de la Palma de Oro, cuenta con las actuaciones de Vincent Lindon, Agathe Rousselle y Garance Marillier.

Disponible a través de Mubi.

Algo con una mujer Transcurre el año 1955. Rosa, una aburrida ama de casa, se convierte en testigo de un asesinato. En una época de tensión y violencia en la Argentina, la investigación del crimen sorprenderá a Rosa y sellará su destino para siempre. Sus directores, Mariano Turek y Lujan Loioco, conforman una pareja en la vida real y el film está dedicado a su hija recién nacida. La ópera prima de Turek y segundo largometraje de Loioco describe de soslayo la disolución de un matrimonio a partir de una trama que cruza el film histórico con algunas de las claves del cine de suspenso. Actúan María Soldi, Abel Ayala y Manuel Vignau.

Disponible a través de cine.ar. Entrada: $90.

ARTE



Algoritmo de la incertidumbre Gachi Prieto inaugura la última muestra de los programas anuales de artistas y curadores de Proyecto PAC. Este proyecto opera como espacio de formación para artistas, curadores e investigadores a través de la integración de programas anuales de análisis, crítica y producción de arte, ciclos de seminarios y residencias. Algoritmo de la incertidumbre reúne 11 artistas en un “lenguaje especial hecho de guarismos y signos y no inferior en sutileza a ninguno”, que los vincula. La investigación, el error, la deriva, lo aleatorio, la probabilidad, la combinación taxonómica y el deseo, despliegan un recorrido donde el oficio los une y potencia, como un todo superior a la suma de las partes.

En Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

Universo próximo proceso Desde 2013, Hache Galería gestiona proyectos dedicados a pensar conceptos micro políticos alrededor de la vida cotidiana, la construcción de identidad que hace el hombre a partir de su entorno y la aparición de una nueva comprensión de las relaciones humanas en la sociedad actual. Esta muestra colectiva contará con obras de de Catalina Schliebener, Dani Umpi, Diego Figueroa, Elena Loson, Florencia Böhtlingk, Foto Estudio Luisita, Gabriel Baggio, Gilda Picabea, Ivana Vollaro, Leila Tschopp, Leticia Obeid, Martín Sichetti, Santiago García Sáenz y Sofía Quirno.

Hasta el 31 de marzo, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

Territorio Híbrido El diseñador argentino Cristián Mohaded presenta la exhibición Territorio Híbrido en el Museo Nacional de Arte Decorativo en Buenos Aires con curaduría de Gustavo Quiroga, para la cual trabajó con maestros artesanos en el uso de materiales propios de las distintas regiones de Argentina. Más de veinte piezas de autor producidas especialmente para esta muestra que se caracterizan por la combinación de técnicas expertas, materias primas y la fusión de aspectos históricos y contemporáneos del diseño.

Hasta el 6 de marzo, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902. Gratis.

MARTES 22



ETCÉTERA

Lip Sync Assassins Leyendas del reality show estadounidense RuPaul's Drag Race, Laganja Estranja, Heidi N Closet, Jan Sport y LaLa Ri reproducirán en vivo para el público porteño algunas de sus performances más icónicas del programa, un verdadero fenómeno cultural mundial, y todo esto al mejor estilo de la interpretación arriba del escenario, donde las estrellas dejan todo, tal como exige Mama Ru al final de cada episodio. Con un anillo de boxeo en el escenario y muchos efectos especiales, ellas lucharán por su legado y van a entregar lo mejor que tienen: carisma, personalidad, valor, talento y ¡Mucho baile!

A las 19, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: desde $3500.

CINE

Los ganadores A partir de una investigación sobre la liturgia de las entregas de premios y de quienes resultan triunfadores, este documental se propone retratar los entretelones, la fabricación y los efectos de esos momentos de emoción que parecen ser únicos pero que en realidad, como revela Los ganadores, son una suerte de producción seriada. Néstor Frenkel continúa la saga de documentales que se internan en una realidad mínima, manteniendo siempre un alto nivel de perplejidad que permite tanto el apunte sociológico como el humor, reuniendo lo profundo con lo desopilante, a veces conjugado con lo sublime, incluso en el mismo encuadre.

Disponible a través de cine.ar. Gratis.

ARTE

Las oferentes Como seres mitológicos que regresan para realizar un antiguo ritual, los personajes del bestiario que Carla Grunauer (Tucumán, 1982) reúne en esta primera exposición individual en un museo transmiten la presencia mágica de dioses arcaicos, mitad humanos y mitad animales, reencarnados en nuevas formas modernistas que les otorgan una extraña y sugerente luminosidad. Tras una trayectoria centrada en el dibujo y la pintura, Grunauer desarrolla un trabajo escultórico inédito, con piezas en las que las formas biológicas parecen recrear el proceso vital de criaturas blandas en constante trance y metamorfosis.

Hasta el 7 de marzo, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $250.

Los días del malcriado Esta exposición de Nahuel Vecino trabaja sobre una serie específica, compuesta por cuatro tipos de piezas: una cinta transportadora de palabras, con una existencia que pendula entre dadá y povera; las sanguinas, donde el borravino trae a un Vecino más fundamental, al de los inicios; la serie de pasteles, que parecen inspirados por baladas románticas y los óleos, imágenes plagadas de guiños al lunfardo local. Esta reunión de piezas no es casual, todas están cruzadas por un universo lingüístico que atraviesa el trabajo del artista en este momento. Un delicado equilibrio entre lo trash y lo distinguido: un dibujo impecable con falos cruzados a modo de exhibición de premio, un gesto urbano como es un vino de caja acompañado por un ramo tomado de un bodegón de Clara Peteers.

Hasta marzo, en Galería Miranda Bosch, Montevideo 1723. Gratis.

MIÉRCOLES 23

MUSICA

Nahuel Briones El cantante repasará temas de sus discos El nene minado, y Guerrera/Soldado. Nahuel Briones es compositor, productor, multi instrumentista y uno de los referentes de la escena independiente local. En su obra participan muchos otros artistas y abarca una gran cantidad de estéticas y producciones diferentes. Influenciado tanto por el rock como el pop, sus canciones insisten en preguntarse por las relaciones de amor, como un vínculo inevitable y fatídico. Además, ha logrado atraer, conservar y multiplicar a su público por el contenido de las letras de sus canciones y por una performance visceral y teatral en vivo.

A las 21, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: desde $700.

TEATRO

¿Quién es Clara Wieck? Aunque eclipsada para la historiografía musical por ser la esposa del genial Robert Schumann, Clara Wieck fue no sólo una de las intérpretes más destacadas de su tiempo sino también una admirada compositora además de influyente difusora del Romanticismo musical. Esta obra propone un diálogo entre la música de Schumann y Brahms y los dichos de Clara. Fragmentos musicales que interactúan con ella a la manera de confesiones, sueños, reproches, deseos. Sus comienzos como niña prodigio, su temprano enamoramiento de Schumann y su cuestionada relación amorosa con Brahms emergen de esta ficción biográfica. Cuenta con la dirección de Betty Gambartes y un elenco conformado por Annie Dutoit Argerich, Eduardo Delgado (piano), Víctor Torres y Hernán Iturralde (barítonos).

A las 19, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $500.

Historia de un amor Un matrimonio poco feliz, el del famoso escultor Arnold Rubek y su joven mujer Maia, se encuentran de vacaciones en un hotel de un balneario en los fiordos de Noruega. En ese hotel, Rubek se encontrará con una misteriosa mujer con quién trabajaba en su etapa más fructífera: Irene, la modelo a partir de la cual esculpió su obra más reconocida. Ni él ni ella pudieron reponerse de esos años de trabajo juntos. La necesidad de Rubek de tener a Irene cerca nuevamente es inmediata, pero ella se resiste a acompañar al matrimonio en un viaje por los fiordos, habla de sí misma como una muerta en vida y sólo desea ascender a las montañas. Cuando nosotros los muertos despertamos está dirigida por Rubén Szuchmacher y protagonizada por Claudia Cantero, Andrea Jaet, Jose Mehrez, Verónica Pelaccini y Horacio Peña.

A las 20, en el Teatro Cervantes, Av. Córdoba 1155. Entrada: desde $600.

CINE

Desde Finlandia con amor El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires y Fundación Cinemateca Argentina, en colaboración con el Instituto Iberoamericano de Finlandia, Finnish Film Foundation y la Embajada de Finlandia en Buenos Aires, presentan este ciclo integrado por tres largometrajes destacados del cine finlandés contemporáneo, absolutamente inéditos en Argentina, dedicados a sendas figuras icónicas del modernismo de ese país: los arquitectos Aino y Alvar Aalto, la artista plástica y escritora Tove Jansson y la diseñadora Maija Isola. Esta última, que podrá verse el miércoles, narra la historia de una de las primeras diseñadoras de la empresa Marimekko y estuvo allí durante 38 años. Sus diseños de telas revolucionaron los hogares finlandeses en las décadas de 1950 y 1960. El largometraje está dirigido por Leena Kilpeläinen.

A las 15 y a las 21, en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada. $300.

JUEVES 24

ETCÉTERA

La carta perdida Continúa el ciclo que reúne escritores de distintos estilos, edades y trayectorias para indagar sobre la influencia de la correspondencia en sus vidas y en sus obras. “La carta perdida” es un proyecto de Fundación Andreani que incluye la distribución por correo de cartas con textos de escritores, la publicación de un libro que compila esos textos y este ciclo de lecturas curado por Andrea Franco. El espacio contará con un escritorio donde los visitantes podrán escribir y enviar sus propias cartas. Este jueves participarán los autores Federico Falco, Gustavo Ferreyra, Olivia Milberg, Camila Fabbri y Santiago Nader.

A las 18, en Fundación Andreani, Av. Don Pedro de Mendoza 1973. Gratis.

MÚSICA

Odd Mami + Fermín Después de un show sold out en Niceto con la RIPGANG y de presentarse como parte de los artistas emergentes en el Cosquín Rock, Odd Mami dará un show solista en el que desplegará la dulzura de su voz con hits ya conocidos y temas inéditos de su inminente disco debut. Por su parte, Fermín inició su carrera como artista con el EP Domiciliaria, grabado durante el aislamiento obligatorio. El 2021 fue un año excelente a nivel artístico para él, habiendo publicado su disco Orden y Progreso que fue elegido entre los mejores discos de música nacional y, desde su costado de productor, fue uno de los responsables del primer y celebrado primer álbum de Dillom, POST MORTEM.

A las 20, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: $1.200.

Siempre Soy Esta es una ópera noise que cierra el díptico de obras dedicadas a la artusta trans Effy Beth de Ópera Periférica. La pieza mezcla bases electrónicas con instrumentos acústicos procesados y roza los límites del noise, la música industrial, el metal, y el género lírico. Las composiciones de BlancoTeta -con Violeta García en cello, Carlos Quebrada en bajo y Carola Zelaschi en batería- generan contrastes entre movimientos de mucha actividad sonora y movimientos minimalistas. Mabel y Satira devienen sirenas de esta ópera monstruosa que cierra el diario escrito por Effy. Con direccción de Gerardo Cardozo y Pablo Foladori y perfomances de Violeta García, Carlos Quebrada Vazquez y Carola Zelaschi.

A las 21.30, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $800.

Leo Sujatovich Un espectáculo donde intervienen las historias personales de los participantes, no como espectadores sino como colaboradores de esta nueva obra de creación espontánea. El pianista y ahora cantante Leo Sujatovich, interpretará un repertorio de sus composiciones para cine, canciones junto a Spinetta y otras músicas, intercaladas con las improvisaciones a partir de los relatos escritos o grabados por la audiencia presente, en tiempo real, sin preparación, sin ensayo. Los textos, leídos o escuchados en dos minutos aproximadamente, serán leídos y/o narrados por la misma audiencia o por el mismo músico.

A las 20, en el Teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $1000.

ARTE

Materia animada La muestra colectiva de los participantes de la Clínica de Obra de Fundación Cazadores, coordinada por Leila Tschopp, está compuesta por dos montajes consecutivos que reúnen el trabajo de los 11 participantes en dos grupos, en los que se superpone el peso y la gravedad de la materia con la nube de potencialidades que la acompaña; lo terminado y lo furtivo; la densidad impenetrable de los cuerpos y también su vacío. Este segundo montaje estará compuesto con obras de Andrés Martinez, ElisaBunge, Eva Ortemberg, Guadalupe Barceló y Lucila Cribari.

Hasta el 27 de febrero, en Fundación Cazadores, Villaroel 1438/40. Gratis.

VIERNES 25

MÚSICA

Sylvia Pop + DDT Demonios De Tasmania es una banda de rock indie rioplatense que debutó en los años 90s con una estética mod. Editaron quince discos en casi treinta años de carrera y han recorrido el continente con sus giras. Sylvia Pop es una cantante, modelo y performer, nacida en Buenos Aires. En el 2019 hizo su primer lanzamiento de las canciones producidas por Borensztein, un EP de dos canciones, llamado Nuevo Orden Mundial. Durante el 2020, lanzó los singles “Témpano” e “Insignificante”. También publicó una colaboración con Zomvic en su EP Trópico de Acuario y el tema “Venus en Aries” con producción de UGH. En el 2021 estrenó su EP I Wanna Be producido por Lngchps.

Desde las 23.55, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1200.

Agustín Ceretti El chico más lind…es la nueva muestra de Ceretti, con textos de Julien y que pueden verse en conjunto con Paraíso, de Cinthia Laguna. A la exposición en esta fecha se le sumará un show en vivo del artista, el cuál promete ser ”una velada única para sentir la música en el corazón y la cadera”. Hay sólo 15 lugares disponibles para la función.



A las 20, en Para vos…Norma Mía!, Darwin 891. Gratis.

TEATRO

Precoz Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen: solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Ellos se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan afectivamente con el mundo de un modo torpe y mimético. Bordeando los límites del amor insano, la soledad y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada. Precoz es una obra basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, dirigida por Lorena Vega y con las actuaciones de Julieta Díaz y Tomás Wicz.

A las 20.30, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $1300.

Bailan las almas en llantas Les pibes en llantas rompen la pista de baile, batallan freestyle y corren a pique por las calles angostas de la ciudad. En esas calles, donde se juega el hambre, las casas del poder negocian con la Ley. Una noche, en la fiesta de la primavera, Valu y Julio bailan una cumbia y ya nada seguirá igual. Sus cuerpos arrojados al deseo, harán posible hasta lo imposible, para torcer sus vidas en desgracia. Actúan Camila Conte Roberts, Daniel Begino, Federico Martínez, Fran Bert, Jesús Catalino, Joaquín Gallardo, Juan Tupac Soler, Lola Banfi, Matías Méndez, Romina Oslé. La dirección está a cargo de Pilar Ruiz.

A las 20, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis

ARTE

Videntes y espumantes Esta muestra colectiva incorpora obras de Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina Schiavi, artistas que forman la colectiva feminista “Las desesperadas por el ritmo” (quienes son a la vez las curadoras). Las piezas están hechas de distintos materiales y formatos: hay estructuras de alambre, madera, instalaciones, textiles, dibujos y esculturas.

En el Centro Cultural Recoleta. Junín 1930. Gratis.









SÁBADO 26

MÚSICA

Bestia Bebé La banda se formó en el sello Laptra, del que surgieron bandas como 107 Faunos o El Mató a un Policía Motorizado, y desde su debut en 2013 con un disco que tenía el mismo nombre que la banda, le trajeron al indie riffs de guitarra y rock barrial con odas a la amistad, canciones de amor, fútbol y superhéroes. En 2020 presentaron Gracias por nada, el cuarto álbum de la banda, que reúne once canciones de las cuales ya habían anticipado algunas como single. Fue el primer trabajo de estudio con Boui Vilche en la guitarra como nuevo integrante del grupo.

A las 20, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: desde $1000.

Rubén Rada El cantante y percusionista uruguayo se presenta con toda su banda en el escenario de Tecnópolis. Sus 77 años parecen no pesarle, porque Rada sigue más activo que nunca. En 2021 lanzó el disco As Noites do Río/Aerolíneas Candombe, álbum dedicado a su madre, Carmen Silva, una brasileña nacida en un pueblo cercano a la frontera uruguaya y radicada a los 8 años en Montevideo. El artista toca en el marco del Festival Futurock del que también formarán parte Conociendo Rusia, Nafta, Eruca Sativa, Zoe Gotusso y más.



En Tecnópolis, Av. Juan Bautista de la Salle 4500. Gratis.

Únicos Miguel Mateos estará participando del Festival Internacional Únicos realizando un show sinfónico imperdible junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Buena parte de las canciones más emblemáticas de su repertorio se versionarán en clave sinfónica y en el mítico Teatro Colón. Este evento viene a concluir la gira nacional de Mateos, ”40 años”. Además de interpretar sus canciones históricas, el artista promete darse el lujo de estrenar una de las arias de la ópera “Los Tres Reinos”, con cantantes invitados.

A las 19, en el Teatro Colón, Cerrito 628. Entrada: desde $1000.

Ex Colorado y Perro Fantasma Ex-Colorado es el nombre con el cual el músico y productor argentino José Peta D'agostino, da a conocer su primer proyecto solista luego de haber estado presente en buena parte de la historia musical independiente de Buenos Aires en las últimas décadas. Perro Fantasma es una banda radicada en Rosario, Argentina, compuesta en la actualidad por Fede Colombo en bajo, Pauline Fondevila en voz y teclados, Carla Colombo en teclados y sintetizadores y German Bertino en guitarra eléctrica y coros. Ambas bandas se presentan juntos en La Tangente.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $800.

TEATRO

Turba En una sala oscura se escucha un sonido que corta el aire. La luz aparece lentamente y se presenta a Turba. Con sus manos y sus brazos hace girar dos sogas a toda velocidad, cada una con una bola en la punta. La voz crece y mete miedo. Este potente unipersonal aborda el turbio mundo de la trata de mujeres y decide darle una voz implacable a uno de los sujetos más silenciados. La obra fue ganadora del Primer Premio Germán Rozenmacher a la Nueva Dramaturgia 2018. Escrita por Laura Sbdar, dirigida por Alejandra Flechner y protagonizada por Iride Mockert.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada:$1000.

Cuerpo Se trata de una indagación escénica sobre la filosofía práctica de Spinoza. Un cuerpo que se mueve y acciona atravesado por pasiones y afectos, deja de lado el bien y el mal y se introduce en lo que es bueno o malo para sí. La sombra de un cuerpo que padece en contraposición a uno que acciona. Cuerpo, espacio vacío, luz conforman este dispositivo para la des/composición de relaciones en escena. La obra formó parte de las Residencias para la Creación de Prodanza y fue parte de la programación del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA 2020). Además de protagonizar la obra, Marcelo Savignone es responsable de la dramaturgia y dirección.

A las 22, en Teatro Belisario, Av. Corrientes 1624. Entrada: $700.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.