El acertijo

En una bodega hay dos tipos de botellas, grandes y pequeñas. Las grandes contienen doble cantidad vino que las pequeñas. Disponemos de 12 botellas grandes, 7 llenas y 5 vacías, así como de 12 botellas pequeñas, 7 llenas y 5 vacías. Se desean repartir las 24 botellas entre 3 personas, de modo que cada una reciba el mismo número de botellas y la misma cantidad de vino. ¿Cómo se podrá hacer el reparto?

Respuesta:

1ª persona: 3 grandes llenas, 1 pequeña llena, 1 grande vacía, 3 pequeñas vacías.

2ª persona: 2 g. llenas, 3 p. llenas, 2 G. vacías, 1 pequeña vacía.

3ª persona: 2 g. llenas, 3 p. llenas, 2 G. vacías, 1 pequeña vacía

La posta

El gobierno belga presentó una reforma laboral que permitirá a los empleados concentrar sus jornadas en cuatro de los cinco días de la semana, aunque este cambio no supondrá una reducción de las horas trabajadas, las cuales podrán ser de hasta 10 horas por día. También podrán trabajar más horas una semana para compensarlo con menos tiempo durante la siguiente. La reforma propone además que las empresas de más de 20 empleados deberán ofrecer a sus plantillas el derecho a la desconexión tras las horas de trabajo, lo que implica que no tendrán que contestar a las llamadas o responder emails entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada.

El número

75.055 toneladas alcanzó la producción de miel en 2021, un 8 por ciento menos que el año anterior, según informó la consultora IES. El principal destino de la producción es el mercado externo, ya que en promedio el consumo interno es apenas 10 por ciento del total. En este contexto, preocupa la reciente sanción estadounidense a la miel argentina ante acusaciones de dumping.

Cuál Es?

The New York Times compró a finales de enero Wordle, el juego online gratuito de moda, por un millón de dólares. Unas semanas después parece ser que está modificando algunas de las palabras que se pueden poner como respuesta en la plataforma por considerarse "ofensivas". Según el sitio Polygon, entre las palabras que han censurado se encuentran insultos sexistas como ‘whore’, ‘bitch’ o ‘sluts’. También se ha censurado la palabra ‘pussy’, aunque de momento no han rechazado palabras como ‘fucks’, ‘shits’ o ‘dicks’. Este cambio se esté empezando a observar en la versión en inglés de Wordle. El juego en español aún no ha censurado ninguna palabra.

El dato

La deuda pública de España sigue acumulando cifras tan históricamente elevadas como preocupantes. Según los datos que publicó el Banco de España, el pasivo aumentó en más de 81.000 millones de euros durante el pasado año, cerrando 2021 con un nuevo máximo de 1,428 millones. Las cifras son tan altas que cuesta incluso contextualizarlas, pero una comparación con el conjunto de la economía española puede dar una idea: si se expresa en términos de Producto Interno Bruto, la cifra de cierre de ejercicio fue del 118,7 por ciento. Este crecimiento da continuidad a una tendencia que se ha convertido en norma desde 2007, pero que se agudizó especialmente como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Esta crisis obligó a los Estados a incrementar sus esfuerzos en términos de endeudamiento, lo que en el caso de España se ha traducido en un incremento del pasivo de 220.000 millones.

Internet

Meta, la compañía controlante de Facebook e Instagram, introdujo cambios en su organización interna. Mark Zuckerberg, fundador de la compañía, se mantiene en lo alto, pero a su lado ya no está sólo Sheryl Sandberg, la veterana ejecutiva que ha transformado la red social en un gigante de la publicidad digital. Nick Clegg, el ex número 2 del Gobierno de Reino Unido, que durante los últimos años se enfocó en el impacto político y social de la compañía, comparte también ahora un puesto en lo más alto del organigrama. "Necesitamos un líder en el mismo nivel que estoy yo (encargado de producto) y Sheryl (encargada del negocio) que sea capaz de dirigir y representar a la compañía en todas las cuestiones políticas y sociales", explicó Zuckerberg.