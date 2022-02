”Nos tiene que dar vergüenza irnos de la cancha así”, asumió Cristian Lema, referente de un Newell’s que perdió sin siquiera dar pelea ante Argentinos. La puesta en escena de los leprosos en La Paternal despertó preocupación, más aún porque el domingo llega el campeón, River, con todas sus figuras. “Ante River hay que ser el equipo que fuimos frente a Defensa y Justicia si queremos ganar. Pero a la gente hay que pedirle disculpas por lo que pasó”, enfatizó el zaguero central. Las apariciones de Juan Manuel García y Djorkaeff Reasco, las opciones que considera el técnico Javier Sanguinetti.

La lamentable presentación de Newell’s del pasado martes sorprendió a todos en el parque Independencia. Porque el equipo venía de un buen debut y en La Paternal ni siquiera dio pelea, como si se enfrentarán dos equipos que tienen al menos dos categorías de diferencia. Por eso fue razonable la autocrítica de Lema, quien asumió como portavoz del grupo: “Nos tiene que dar vergüenza irnos de la forma que nos fuimos del campo de juego. Argentinos nos ganó muy bien, nunca lo pudimos contrarrestar. No tenemos que dar cuenta que no podemos ser este equipo. Creo que lo primero que hay que remarcar es el tema de las ganas, desde lo táctico el rival te puede superar pero no desde la actitud, y acá fallamos en eso. Nosotros llegábamos tarde a las pelotas y ellos siempre se encontraban con un jugador libre, pero lo que más recalco es la actitud del equipo y la imagen fue muy mala. No podemos ser este equipo y tampoco hay que permitir serlo”. “Hay que volver al equipo de la primera fecha. No hay mucho más análisis para hacer. Le pedimos disculpas a la gente. Ante River tenemos una revancha para dejar otra imagen”, resaltó el defensor.

Para el partido del domingo a las 21.30, Sanguinetti no tendrá en plenitud física a Juan Garro. Una dolencia muscular lo deja con pocas chances de jugar y en su lugar el técnico quiere disponer de Reasco. El delantero ecuatoriano no fue habilitado porque el Banco Central aún no autorizó el giro de dinero que realizó la entidad a Liga de Quito por el pago de su pase. Ayer se hizo un pedido especial en Buenos Aires para habilitar el giro de los dólares y se espera que el jugador pueda debutar ante los millonarios. Además, Sanguinetti probará en la práctica de hoy a García por Ramiro Sordo, y no se descarta alguna otra modificación dado el mal partido que hizo el conjunto en todas las líneas.

Para el partido del domingo a las 21.30 se exigirá a todo el público el pago de un bono obligatorio de 500 pesos junto a la entrada. El mismo se puede adquirir en la web del club o en la Oficina de Atención al Socio en el club.