La escolaridad en Argentina tuvo un gran cambio como consecuencia de la pandemia que comenzó en el año 2020.

A comienzos del 2020, se comenzaba a reestructurar distintos ámbitos de la sociedad, uno de ellos fue la escolaridad. En marzo, se acuerda por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud a nivel nacional y las distintas autoridades y sindicatos del ámbito de la educación comenzar un trabajo en equipo en vista de una emergencia sanitaria de gran magnitud.

Desde el Comité interministerial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), a los fines de garantizar la salud de la población, se decide la suspensión de clases presenciales en todo el territorio del país desde el 16 de marzo. Fue un año en el que la educación tuvo que dictarse en todos sus niveles de manera virtual en su totalidad.



En el año 2021 se implementaron nuevos cambios en el sector. Se dictaron clases presenciales por burbujas, dividiendo cada curso que compone la institución escolar en grupos más reducidos asistiendo de esa manera semana de por medio a las escuelas y la otra semana realizando la escolaridad de manera virtual.

Hubo momentos en los cuales se dictó virtual de forma total e incluso a la finalización del año 2021 se inició el regreso de la presencialidad plena en las escuelas. Los alumnos, familias, plantel docente, directivos, absolutamente todos los integrantes de este sistema se vieron en la necesidad imperiosa de flexibilizar su labor e ir adaptándose a estos cambios.

Variaciones en la Canasta Escolar antes y después de la pandemia

Este es un análisis realizado por la Contadora Melisa Murialdo en base a información obtenida de: el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, Precios Cuidados del Gobierno Nacional, la Organización Sin Fines de Lucro: “Consumidores Libres” y el Instituto Nacional de Estadísticas y Ciencias (INDEC).

Impacto inicial de la pandemia en la escolaridad (variación 2019/2020)

El impacto inicial de la pandemia sobre los precios de los útiles escolares, a partir de listas publicadas por la ONG Consumidores libres en febrero de cada año, fue del 52%; mientras que en ese período el salario mínimo vital y móvil había aumentado también un 50% y la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) según INDEC había disminuido en un 2% a febrero del 2020 con respecto al mismo mes año del año anterior.





Variación periodo 2018/2019 vs. variación 2021/2022

Durante este último año de pandemia, el aumento en los útiles escolares fue menor a la variación ocurrida durante 2018/2019, antes de la pandemia. En base al estudio realizado, tomando como referencia los valores publicados por la ONG Consumidores libres , en pandemia los útiles escolares disminuyeron un 7% con respecto al último aumento ocurrido antes de la pandemia (69% versus 64%).

No ocurrió lo mismo con la indumentaria escolar, ya que la misma aumentó el 131% después de la pandemia (54% versus 23%). En términos globales y teniendo en cuenta productos específicos, la variación entre períodos de pandemia y anteriores a ella fue de sólo un 36%. Específicamente, los útiles escolares sufrieron un aumento del 69% en el 2019 con respecto al 2018; mientras que, en el 2022, el mismo fue del 64%.

En tanto que en el período prepandémico, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) sólo había aumentado un 19%, en este último año el mismo aumentó el 55,4% con una inflación interanual del 50,7% a enero del 2022.



Escolaridad en el 2022

De cara al comienzo del año lectivo 2022, se pone en acción el plan de vacunación a lo largo del país para niños, niñas y adolescentes, para garantizar el regreso a las aulas. Con ello se presenta la necesidad de adquirir útiles e insumos para el nuevo año.

Como se mencionó anteriormente, los cálculos en base a la ONG especializada indican que la canasta escolar de útiles, sin tener en cuenta indumentaria y mochilas, aumentó un 64%, 7 % menos que el período 2018/2019. Ahora bien, debido a la gran inflación vivida en el país (el IPC mostró una variación positiva interanual del 50,7% a enero de este año), se relanza por parte del Gobierno Nacional una canasta de útiles escolares dentro del plan de precios cuidados, que va a estar vigente desde el 2 de febrero hasta el 31 de marzo y que no están incluidos en las listas tenidas en cuenta por la ONG.

La del 2022 es la tercera edición de Precios Cuidados para la Vuelta al Cole. La canasta de este año contempla 214 artículos relacionados con el regreso a las escuelas, mientras que en la del 2021 había 129 resultados. Se suman a la del año pasado en este ciclo lectivo algunos artículos del rubro textil como pantalones, buzos de frisa, guardapolvos y zapatillas. Además de más de los principales productos como lápices de colores, lápiz corrector, tijeras.

Debido al protocolo que deberá seguir cada institución por la continuidad del Covid-19 y los cuidados a realizar, diferentes prestaciones de alcohol en gel y distintos tipos de barbijos se pueden encontrar en ambas listas.

Variación 2021/2022 Precios Cuidados

Para realizar la comparación, se filtró por artículos iguales y se excluyó la indumentaria, que sólo está en la del presente año y a las zapatillas, por no ser consideradas útiles escolares. De esa forma se obtuvo como resultado una variación en la canasta escolar que ronda el 45%, mientras que el SMVM aumentó un 55% en el mismo período - aumento que fue similar al que tuvo la escala salarial de empleados de comercio a febrero del 2022- y la variación en el IPC general a enero del 2022, último dato interanual disponible, fue del 50,7%.

Canasta escolar de Precios Cuidados 2021 vs. 2022

Los precios parten de $26 por un sacapuntas hasta $599 por una cartuchera. Los productos que aumentaron más del 100% son los cuadernos y los lápices, en tanto que el alcohol en gel y la regla disminuyeron.

Dentro de los productos que más aumentaron se encuentran artículos de poco valor, como el lápiz negro. También se pueden encontrar reglas y bolígrafos que disminuyeron su precio. En cuanto a las mochilas escolares, tienen una variación muy amplia, se pueden encontrar de distintos precios y calidad desde los $700 hasta superar los $10.000 .

Asimismo, el sector de indumentaria y calzados, tuvo un aumento del 54% en sus productos, de acuerdo a Consumidores Libres, ya que como la categoría fue incluida recientemente en la edición 2022 de precios cuidados no se puede realizar la comparación, salvo un tipo de zapatillas.

Combo tecnológico

Actualmente, tomando en consideración, la importancia que cobró la tecnología en estos dos últimos años, se piensa también en un “combo tecnológico”. Este concepto hace alusión a los materiales que se convirtieron en uso corriente de la escolaridad virtual que comenzó a vivirse en el 2020, desde la búsqueda de información, desarrollo de tareas o así también en un potencial aislamiento.

Según una consultora privada “Focus Market”, que tomó en cuenta elementos básicos, como lo son una notebook, una impresora, auricular con micrófono y el servicio de internet, el monto del kit tecnológico da una totalidad de $57.600, lo que implicó un aumento del 54%.

Se suma a la problemática de la inflación, otro inconveniente para el sector tecnológico, como lo fue la problemática de la falta de equipos por inconvenientes con la importación.





Inflación en el rubro Educación

De acuerdo con los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de enero fue del 3,9%, impulsada básicamente por aumentos en comunicación, alimentos y restaurantes y hoteles debido a la temporada de vacaciones. El rubro “Educación” es el que menor variación tuvo.



Optimización de ahorro en la compra de útiles

No es igual un aumento del 200% en un lápiz que uno del 88% en zapatillas. Si se tiene en cuenta que son valores de referencia, que siempre se pueden encontrar distintas tipo de canastas escolares, desde las más económicas a las “premium” y que hay muchos productos que no es necesario volver a comprar, porque tienen vida útil más prologada, la canasta escolar en medio de la crisis sanitaria no tiene un valor muy elevado; pero podría ser aún menor, ya que existen cuestiones prácticas a tener en cuenta a la hora de la compra de los útiles escolares que podrían disminuir su valor final.

Es de suma importancia antes de iniciar la compra, registrar en los hogares los materiales de años anteriores, para poder así diseñar un presupuesto acorde a las necesidades reales de cada estudiante del hogar y no generarse gastos extra.

Además, está demostrado, que otra forma de ahorro es la compra con mucha anticipación de los artículos que se puedan almacenar en el hogar para evitar las subas de precio posteriores, así como también aprovechando las ofertas tanto de los locales comerciales como de los bancos para la compra de los insumos escolares.

Se debe contemplar una variedad de marcas, ya que las segundas marcas de muchos productos son igual de efectivas y a un menor costo, pudiendo gracias a ello hacer una buena comparación de precios, marcas y calidad de productos.

Hay una gran estrategia a tener en cuenta, que es la compra mayorista, la cual puede incluir el asociarse con otros padres para la compra anual de materiales y así conseguir mejores precios en los productos. Tampoco está de más descartar comparar la cuota de un préstamo con el descuento por pago de contado, ya que el prorrateo del total podría resultar beneficioso.

Además, no es recomendable asistir a comprar con los niños y niñas, ya que tal vez surgen imprevistos por elecciones de los menores que guardan relación con aspectos más sociales y simbólicos para ellos. Incluso, si los niños asisten a la compra, es una muy buena oportunidad para que le den significado a lo que están adquiriendo, un poco más allá del consumo en sí, si no pensando en las necesidades reales y el compromiso que demanda la asistencia a una institución escolar.

Si bien, no se considera para el ahorro lo mejor que los niños y niñas asistan a comprar con los adultos responsables los útiles que poseerán a lo largo del año, si es importante incluirlos en el armado de su mochila, eligiendo como armarla, forrando y etiquetando útiles, para así que tengan consciencia de lo que disponen en sus mochilas y se sientan más cercanos a estos nuevos útiles.

Además de chequear la lista de Precios Cuidados, la mayoría de los bancos públicos y privados del país han lanzados promociones y descuentos que llegan hasta un 40% vinculadas a la vuelta a las clases.

La última recomendación que ayuda al ahorro familiar, es la compra de útiles que se encuentren fuera de estación o están discontinuados por las marcas, ya que hace que los mismos disminuyan su valor en todos los comercios.