La actriz Henny Trayles, nacida en Alemania y llegada con su familia a Uruguay en 1938 con un año de vida, falleció este jueves en la Villa de Merlo, San Luis, a los 84 años, tras una actividad artística que le permitió brillar en el ciclo Telecataplúm y luego desarrollar una carrera en la TV argentina que abarcó programas como Floricienta y Todos contra Juan.



Así lo informó un comunicado de la Asociación Argentina de Actores, que "con dolor" despidió a la actriz "dueña de una importante trayectoria artística en cine, televisión y teatro".



Nacida en la ciudad alemana de Hamburgo en 1937, Henny Trylesinski –tal su nombre real- se trasladó con su familia a Uruguay, donde fue nacionalizada e inició su trayectoria artística a los cuatro años con estudios de baile clásico, piano, arte dramático, acrobacia y participaciones en festivales de aficionados.



Su ductilidad para el humor la hizo ingresar como primera figura femenina en el ciclo Telecataplúm, que se transmitía a vivo a partir de 1962 por Canal 12 de Montevideo, y que escrito por Jorge y Daniel Scheck -autotitulados "Los Lobizones" y miembros de la familia propietaria del canal y del diario El País- fue un experimento que incluía a figuras del teatro independiente.



En la primera camada figuraban Emilio Vidal, Ricardo Espalter –un gran mimo formado bajo la influencia del francés Jacques Lecoq-, Eduardo D'Angelo, Raimundo Soto (Edmundo Rey Kelly), Alberto Monteagudo, Henny y una jovencísima Gabriela Acher.



Tal fue el éxito del programa que fue vendido a la televisión argentina, donde se difundió por más de cinco años, primero a través de los entonces canales 13 y luego el 11, para lo cual semanalmente sus integrantes cruzaban el Río de la Plata para modificar para siempre el formato de los programas humorísticos.



Ese ingreso a la TV local le permitió a Henny participar de programas como Calabromas, Hiperhumor y Jaujarana –sucedáneos de Telecataplúm-; y más cerca en el tiempo Franco Buenaventura, Mi cuñado y Floricienta donde interpretó a la entrañable Greta, el ama de llaves de la familia Fritzenwalden. También participó de las tiras Verano del 98, Todos contra Juan y Viudas e hijas del rock and roll.



Estuvo en pareja con el dramaturgo y actor argentino Ricardo Talesnik, con quien recorrió el país con el show Traylesnik, mayormente dedicado al humor judío.



El teatro de texto no le fue ajeno y en 1971, mientras su fama se afirmaba en TV, intervino en una versión de Madre Coraje, de Bertolt Brecht, con un elenco multitudinario dirigido por Jorge Hacker, que se representó al aire libre en el Parque Las Heras y luego se trasladó al hoy desaparecido teatro Chacabuco.



También realizó el unipersonal Agripita contra todos, basado en un personaje de niña caprichosa creado en TV, y trabajó en versiones de las piezas La jaula de las locas, Floricienta y alguna otra versión de éxitos televisivos, en tanto su debut en el cine argentino se produjo en Piel de verano (1961), de Leopoldo Torre Nilsson, con Alfredo Alcón y Graciela Borges, filmada en Punta del Este.



Su carrera en el cine nacional prosiguió con títulos como Disputas en la cama (1972), de Mario David, junto a Tato Bores y Norman Briski; Jacinta Pichimauida se enamora (1977), con María de los Ángeles Medrano; y Yo también tengo fiaca (1978), ambas de Enrique Cahen Salaberry; Cuerpos perdidos (1989), de Eduardo de Gregorio, con Gerardo Romano y elenco internacional; o Samy y yo (2002), de Eduardo Milewicz, con Ricardo Darín.



Alejada de la actuación, ofrecía cursos de "stand up" y otras artes escénicas, mientras practicaba ejercicios de meditación.