El sábado pasado, delegadas y delegados de las distintas regionales que integran la Red Nacional de la Agrupación de Derechos Humanos H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio), hicieron un alto en el debate del Encuentro Nacional de Delegados que este fin de semana se desarrolló en la ciudad, para expresar su apoyo a Nadia Schujman, militante de la agrupación y abogada en los juicios por delitos de lesa humanidad en Rosario.

El lugar elegido para hacer público el apoyo de la Red Nacional de H.I.J.O.S. fue la Plaza 25 de Mayo sede de la tradicional Ronda de las Madres, donde los delegados desplegaron las banderas de las regionales llegadas desde distintos puntos del país: Chaco, Salta, Tucumán, Capital Federal, Lanús, Paraná, Santa Fe, La Matanza y Córdoba entre otras.

“Nadia es perseguida a raíz de su último trabajo como directora de la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Puntualmente, la fiscal Mariela Jiménez y el fiscal Ezequiel Hernández armaron una acusación en su contra y un grupo de personas, que carece de pruebas y verdades” dice en uno de sus párrafos el documento leído en la plaza. “Esto se basa en la decisión de distintos sectores locales de impedir el avance del trabajo de reforma de la Policía de Santa Fe, entre otros objetivos”, continúa el documento.

Los delegados estuvieron acompañados en la plaza por integrantes de Las Madres, la agrupación de militantes que todos los jueves continúan con la tradicional ronda, integrantes del Espacio juicio y Castigo de Rosario, miembros del Consejo Asesor de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario y el diputado nacional Eduardo Toniolli, ex integrante de H.I.J.O.S. Rosario. También hicieron llegar su adhesión distintas organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El documento señala: "Nadia somos Todxs. Hoy nos convocamos aquí, en esta plaza, la que parieron nuestras queridas madres con su andar amoroso y colectivo. Para gritar " No les Tenemos Miedo" "Si tocan a Nadia nos tocan a Todxs. Denunciamos el hostigamiento y la siniestra persecución que vive cotidianamente nuestra hermana y compañera, Nadia Schujman. Nadia es perseguida a raíz de su último trabajo como directora de la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Puntualmente, la fiscal Mariela Jiménez y el fiscal Ezequiel Hernández armaron una acusación en su contra y un grupo de personas, que carece de pruebas y verdades. Esto se basa en la decisión de distintos sectores locales de impedir el avance del trabajo de reforma de la Policía de Santa Fe, entre otros objetivos. Nadia Schujman es abogada y parte querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en Rosario. Militante por la Memoria, la Verdad y la Justicia en H.I.J.O.S. Rosario y el Colectivo Mario Bosch. Una compañera que está siendo atacada por prácticas de persecución que dañan fuertemente en lo personal y lo colectivo. A Nadia no le perdonan que haya develado el entramado mafioso, multipartidario que crece al calor de un sistema judicial androcéntrico y patriarcal. Protegido por los medios de comunicación hegemónicos. A Nadia no le perdonan su inmensa labor por la memoria, verdad y justicia social. A Nadia no le perdonan su compromiso por una patria justa libre y soberana. A Nadia no le perdonan su valentía. Una mujer desafiando a los poderes mafiosos y machistas. Hoy nos encontramos en esta plaza que nos vio nacer para gritar. No les tenemos Miedo. Nadia somos Todxs. Porque como dice nuestra hermana y compañera Nadia, nosotres sabemos de peleas largas y luchas colectivas. Porque Nadia es el Otrx. Porque Nadia es Nosotrxs. Estamos a su lado y reclamamos que cese la persecución en su contra. Quienes deben dar explicaciones son quienes incumplieron derechos y garantías, armaron una causa sin pruebas y pretenden avanzar en una persecución judicial que es política".