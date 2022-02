Central superó a Boca en el juego y generó las condiciones para construir una victoria resonante. Pero dejó pasar las oportunidades, ni siquiera sacó provecho de un penal a favor, y un puñado de individualidades de Boca lo dejaron sin nada. Las atajadas de Rossi, un espectacular cabezazo de Izquierdoz y un golazo de Fabra, las razones por la cuales el equipo de Cristian González no se trajo nada de cancha de Vélez a pesar de que peleó hasta el final por un descuento de Martínez Dupuy.



La desazón fue grande porque la oportunidad de ganar estuvo a alcance de los canayas. Central fue superior a Boca en toda la primera parte. En el mediocampo, Montoya y Vecchio marcaron el ritmo de juego junto a un ataque que eran una amenaza constante con Gamba y Ruben para Rossi. Con este dominio, Boca no llegó nunca al área de Servi.

Pero el tono del partido fue de permanente disputa por cada balón. Ante tanta fricción, el primero en intentar fue Montoya con un remate de larga distancia. El volante jugó mejor que en sus dos primeros partidos del año, al punto de ser el más influyente en el juego, más allá de los pases siempre precisos de Vecchio. En esa búsqueda ofensiva, Gamba quedó frente a Rossi, en asistencia involuntaria de Ruben al intentar dominar un pase fuerte de Montoya y Penel marcó infracción del arquero al delantero, aunque no hubo contacto, en una jugada a velocidad que en su primera impresión pareció penal. Y Rossi, con mano arriba le desvió el remate a Vecchio sobre su izquierda.

La desdibujada imagen de Boca, incapaz de gestar juego en mitad de cancha, solo se disimuló con una corrida de Benedetto que tuvo un remate cruzado y desviado, además de un cabezazo de Izquierdoz que se estrelló en el travesaño.

El primer tiempo se fue sin que Central pueda sacar provecho del control que ejerció sobre el juego. Al canaya, quizá, le faltó más intervenciones de Vecchio o corridas de Blanco por izquierda para sumar pelotas de riesgo en el área rival.

Boca se recuperó a partir del ingreso de Ramírez en el segundo tiempo. Más juego vertical y en velocidad hicieron del juego más equilibrado. Y con poco esfuerzo, el local se puso en ventaja con un cabezazo de Izquierdoz sobre el primer palo, en un tiro de esquina de Villa. El gol animó a Boca que produjo luego sus mejores minutos del partido. Servio le desvió en gran forma un remate de Ramírez al recibir un centro atrás de Fabra, en la jugada más clara que armó el xeneize.

Pero el canaya mostró respuestas, al menos tácticas, al volver a jugar en campo rival. A su ingreso, Benítez exigió a Rossi con remates desde fuera del área y Buonanote generó por izquierda el juego que ya no podía asumir Vecchio. Central empujó pero un espectacular gol de Fabra alejó al canaya del empate. El colombiano tiró gambeta en el área y definió con toque cruzado para dejar sin chanes a Servio.

Las emociones se mantuvieron vivas hasta el final porque Martínez Dupuy descontó de cabeza, sobre el segundo palo, en jugada de Buonanote que completó Torrent con un centro. Central metió a Boca en su área en los últimos diez minutos. No fue suficiente. Pero por todo lo hecho, Central mereció otro final en cancha de Vélez.

2 Boca

Rossi

Advíncula

Izquierdoz

Zambrano

Fabra

Diego González

Campuzano

Pol Fernández

Salvio

Benedetto

Villa

DT: Sebastian Battaglia

1 Central

Servio

Martínez

Almada

Báez

Blanco

Montoya

Ojeda

Infantino

Vecchio

Gamba

Ruben

DT: Cristian González.

Goles: ST: 5m Izquierdoz (B), 35m Fabra (B) y 40 Martínez Dupuy (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Ramírez por Salvio (B), 8m Tanlongo por Ojeda (C), 15m Molinas por Diego González (B), 25m Buonanotte por Infantino (C) y Benítez por Montoya (C), 36m Orsini por Benedetto (B), Almendra por Pol Fernández (B), Varela por Campuzano (B), Torrent por Martínez (C) y Martínez Dupuy por Gamba (C).

Arbitro: Ariel Penel

Cancha: Vélez (local Boca)

Incidencias: PT: 25m Rossi (B) le desvió un tiro penal a Vecchio (C).