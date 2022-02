El Gobierno provincial prepara un hecho cultural de trascendencia para evocar el 40° aniversario de la guerra de Malvinas. Un homenaje que se extenderá desde el 2 de abril –fecha del desembarco de las tropas argentinas en las islas del Atlántico sur– y hasta el 20 de junio, feriado nacional por la creación de la Bandera. El tributo se extenderá por toda la provincia, pero el epicentro en Rosario estará entre el Monumento a los Caídos en Malvinas, sobre la avenida Belgrano, y el Monumento a la Bandera, enfrente. En ese mientras tanto habrá espectáculos artísticos en vivo, exposiciones y proyecciones audiovisuales en torno a la temática. Aquí, en lo puntual, el hecho coincidirá con los 40 años también del surgimiento de un sello cultural bien rosarino como lo fue la Trova.

“Los ex combatientes van a elegir 40 lugares de la provincia para que sean proyectados en pantallas led, de modo que toda Santa Fe esté representada”, adelantó ayer el ministro Jorge Llonch. “La Causa Malvinas debe conmemorarse en toda la provincia. En Rosario, particularmente, lo que nos pasa es que se cumplen 40 años de Malvinas y también 40 años del nacimiento de la Trova, y del resurgimiento de una movida previa, porque no hay que olvidar que ya antes de la Trova hubo músicos que fueron fundadores del rock en castellano”, relacionó quien, en su faceta de instrumentista también abrevó en aquella movida cultural rosarina.

“Sobre la guerra se escribió, se cantó y se hicieron películas. La guerra hizo cultura y no es casualidad que la Trova naciera justo cuando terminaba la guerra”, vinculó Llonch. El actual ministro de Cultura contó la génesis de la idea, a partir de charlas con Rubén Rada, no el músico uruguayo sino el referente de la Federación santafesina y del Centro de ex Combatientes en Malvinas de Rosario. "Le dije que era momento de mezclar los cascos y las ametralladoras con las guitarras y las voces. Hoy, un veterano con una guitarra en la mano y un cantante con un casco de guerra son lo mismo. Ambos son portadores de armas culturales de nuestra historia”, sostuvo el funcionario.

El patio cívico del Monumento se colmará de tótems alusivos que conformarán un número 40 gigante, provistos de pantallas de led para proyectar esa historia reciente de la provincia. Cada pantalla representará cada uno de los 40 lugares santafesinos elegidos por los héroes de Malvinas.

"Es necesario instalar el tema Malvinas en la sociedad, porque dentro de 20 años, cuando se decida qué se va a hacer con nuestras tierras, podemos perder todos los recursos naturales de lo que llamamos la Pampa Azul. Los derechos de la Pampa Azul no los tenemos de por vida. Se definen dentro de 20 años en la ONU. Si no tomamos conciencia los ciudadanos argentinos de lo que esto significa, vamos a perder todos nuestros recursos”, advirtió.

El propio Rada convalidó la iniciativa: "Malvinas nos une, esa es la expresión que proponemos. Los 40 años son un momento único más allá de todas las diferencias que podamos tener a nivel político. Hay que parar la pelota y entender que en ésta vamos juntos”, señaló al convocar a la vigilia del 1° de abril, víspera de la fecha a evocar.

“Tenemos que tener en claro que hay fechas que no se tocan. Tenemos que recuperar nuestras fechas. Malvinas fue un error y un horror. Quiero que se valore el sacrificio de esa juventud que fue a pelear sus tierras poniendo el cuerpo y el corazón”, concluyó.