Como viene haciendo desde 2020, Horacio Rodríguez Larreta participó de otro comienzo de clases en el que aseguró que la educación es su prioridad y se vanaglorió de la cantidad de días de clases que tendrá la Ciudad de Buenos Aires por haber empezado antes que nadie. No obstante, los números fríos que analiza la Auditoría General de la Ciudad no se condicen con algunos de esos enunciados. Como llamaron la atención desde ese organismo de control, el gobierno porteño viene subejecutando o directamente eliminando programas de becas a los y las estudiantes que tengan mejores promedios o a aquellos que quieran convertirse en docentes en el futuro. La excusa es la pandemia, aunque ya antes del coronavirus los programas presentaban irregularidades y recortes.

El primer programa de becas sobre el que llamó la atención la Auditoría porteña en un informe es "Elegí Enseñar". Se trata de becas que tenían el propósito de fomentar que más estudiantes de los últimos años del secundario eligan la carrera docente. El último año que se auditó (2019) ese programa proporcionó un estímulo para hacer prácticas y tomar clases a 503 estudiantes para "fomentar la formación docente como una alternativa profesional y vocacional". En ese momento, el estímulo era de 7178 pesos, el equivalente a seis horas cátedra.

En 2020 el programa se discontinuó por la cuarentena, pero siguió igual en 2021, cuando el gobierno porteño inició la campaña de "abran las escuelas" como caballito de batalla contra el gobierno nacional. Y, curiosamente, el programa (que no insumía más de 5 millones de pesos) tampoco volvió en febrero de este año, cuando la ministra de Educación, Soledad Acuña, dijo que iban a eliminar los protocolos y otras "palabras raras" de las escuelas.



Quien salió a recordarlo fue el auditor porteño del Frente de Todos Lisandro Teszkiewicz, que tomó como base un informe aprobado oficialmente por la Auditoría sobre ese programa, que ya señalaba diversas irregularidades. “La interrupción del programa no es más que otra muestra del recorte de fondos y políticas educativas y del desinterés del Gobierno de la Ciudad por la formación de profesionales en educación. Hace unos años intentaron destruir los 29 Institutos de Formación Docente para hacer negociados con sus edificios pero la resistencia de la comunidad educativa se los impidió y desde entonces Acuña se dedica a denostar a las y los maestros porteños, y ahora elimina un programa que incentivaba la formación docente en nuestras pibas y pibes”, remarcó el auditor.

El informe de la auditoría, que buscó tomar una muestra de los estudiantes para hacer análisis cuanti y cualitativos sobre la efectividad del programa, advierte que "no se tuvo acceso al listado de alumnos inscriptos al programa. Se solicitó el listado completo de alumnos inscriptos y aquellos que quedaron en lista de espera. En sus respuestas, la Gerencia Operativa de Educación para el Desarrollo sostiene que no es posible remitir el listado completo teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales. Esta Auditoría se encuentra exceptuada". La no entrega de información pública ya es una marca de gestión: cuando el gobierno nacional pidió el listado de los estudiantes que no tenían notebooks para cursar de forma virtual en 2020 para poder entregarles una computadora del Conectar Igualdad, Acuña también se negó a entregar esa información.



El informe también señala la doble imputación de algunas de las partidas en 2019. Teszkiewicz indicó que "en su ejecución vemos que tienen diferencias en el control e imputación de pagos de becas por un monto de más de dos millones sobre los cinco millones de pesos totales del programa".

"Tampoco existen definiciones claras sobre la asignación de vacantes o la selección de participantes, ya que no hay criterios de cercanía con el domicilio ni la escuela donde cursan los alumnos a la hora de asignarles el establecimiento donde fueran a hacer la práctica", remarcó. El auditor destacó que con la eliminación por la vía de no dar nuevas becas “Acuña y Rodríguez Larreta siguen demostrando su desprecio por la educación pública, así como profundizan sus persistentes ataques al sistema educativo de las y los porteños, en una Ciudad donde la falta de docentes es un problema grave, suspenden el programa que buscaba incentivar a los estudiantes secundarios a seguir el camino de la docencia”.

Recorte al mérito

No fue el único caso de recorte de becas que encontró la Auditoría porteña. En un segundo informe, en el que analizaron el programa "mejores promedios" que, según la web del gobierno porteño "reconoce los esfuerzos y méritos de los estudiantes, impulsando la continuidad de sus estudios a nivel universitario y/o terciario", el organismo de control constató que sobre 52 millones presupuestados se ejecutaron solamente 16 millones. En ese caso, la Auditoría también dejó registro que desde el Ministerio de Educación porteño se negaron a entregar datos fehacientes de la entrega de los premios (una bicicleta, un viaje familiar, una computadora), entre otros documentos. Curiosamente, se desfinanció un programa que apuntaba a la meritocracia que desde el PRO tanto dicen sostener.