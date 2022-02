"Hay que saber decir adiós", posteó Emiliano Vecchio tras la derrota de Central ante Boca, donde erró un penal. "Le mandé un mensaje y el sabe que tiene el apoyo de toda la comisión directiva del plantel y del cuerpo técnico. Entiendo que tenga bronca y eso nos gusta a nosotros en el sentido de pertenencia. No me contestó. Simplemente quería darle el apoyo. El fútbol siempre tiene revancha y lo he aprendido en estos años. También los hinchas se manifiestan en las redes y si fuese por las redes deberíamos poner todos una bomba nuclear", dijo a Radio 2 el vicepresidente canaya, Ricardo Carloni.