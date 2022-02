Emiliano Vecchio extiende la incertidumbre sobre su futuro. Otra vez amagó con dejar la práctica de fútbol y no se sabe si jugará el sábado ante Godoy Cruz en el Gigante. Si bien no está lesionado, no se encuentra en plenitud física y esto le quita relevancia al protagonismo que asume en la cancha, muchas veces resuelto por su talento. Aunque anoche, para despejar los rumores generados, anunció que seguirá en el plantel y hoy se presentará a entrenar en Arroyo Seco: "Tenemos un sueño y sé que lo vamos a cumplir", aseguró.

Vecchio no deja nunca de llamar la atención. Cada vez lo hace menos por su juego y más por sus declaraciones. En Arroyito acaparó otra vez la preocupación con una nueva amenaza de dejar el fútbol. El año pasado en más de una ocasión abrió las puertas del retiro a fin de año y finalmente se sumó a la pretemporada en enero pasado.

El diez canaya se frustró por el penal fallado ante Boca. Pero también lo frustra, sin dudas, una condición física que no es la ideal para la alta competencia. Su talento reemplaza las limitaciones físicas. Y ahora nadie sabe si va a jugar el sábado a las 17 ante Godoy Cruz por la 4º de la Copa de la Liga, más allá de que no dejará la práctica activa de fútbol.

El volante canaya participó el lunes del entrenamiento y ayer el plantel de Cristian González tuvo día libre. Hoy el equipo retoma las prácticas dado que el sábado a las 17 recibirá a Godoy Cruz. La presencia de Vecchio para el fin de semana está en duda, aunque el diez adelantó anoche en redes sociales que posterga la decisión del retiro: “El domingo me sentí responsable de la derrota (ante Boca, donde falló un tiro penal). Era un partido muy especial para mí y queríamos ganarlo. Hicimos un gran esfuerzo. Sentí una frustración y un vacío que jamás había sentido en el fútbol. Eso me llevó a realizar una publicación de forma impulsiva y desafortunada. A veces el amor por esta camiseta me lleva situaciones difíciles de manejar. Tenemos un sueño y sé que lo vamos a cumplir. Todos juntos”, escribió anoche Vecchio en redes sociales. El presidente Rodolfo Di Pollina, por su parte, expresó: "Si Vecchio necesita tomarse un tiempo se lo vamos a dar, lo queremos ver feliz".

Al margen de la situación del diez, el Kily evaluará mañana la posibilidad de llevar al banco de suplentes a Juan Cruz Komar. El defensor cumple recién su primera semana de entrenamiento, no hizo pretemporada con Talleres, por lo cual es probable que deba esperar, al menos, hasta el juego con Central Córdoba de Santiago del Estero, el jueves 3 de marzo, para tener su primera convocatoria.