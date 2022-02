La segunda jornada del juicio contra la banda de Esteban Alvarado estuvo marcada por la declaración de Rodrigo Ortigala, quien formó parte de su organización. El testimonio fue grabado en una audiencia que se hizo tiempo atrás. Su relato, considerado relevante por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, rememoró cuando lo conoció al imputado en 2005 en un taller mecánico de Provincias Unidas y Juan José Paso. Luego continuó con la aventura amorosa con la entonces esposa del jefe narco, Rosa Capuano, romance que comenzó en noviembre de 2011. Poco después, en febrero de 2012, Alvarado se enteró de la infidelidad. "Ibamos en una Ecosport y en un momento el vehículo de Alvarado empezó a hacer ruidos y frenamos a la vera de la ruta 9 camino a Funes. Me saqué el cinturón y me bajé. Él sacó una pistola y me dice 'vos sabés cómo son estas cosas'. Ahí lo empujo, nos agarramos sobre un camino de ripio y él empieza a disparar en medio del forcejeo. Había sangre por todos lados. Se dispararon tres o cuatro tiros. Ahí me dice 'Pará, loco'. Yo me dije, lo tenés que matar. Pero se me vino a la cabeza Luis (Medina). Si lo mato se me viene su gente. Ahí pasó una camioneta de la Policía y yo, atiné a salir corriendo con la pistola en la mano. Él se subió a la camioneta y se fue”, concluyó.