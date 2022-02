Cines

BELFAST

Con Caitriona Balfe y Jamie Dornan. Dir: Kenneth Branagh. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.30, 19.40 hs.

Cinépolis: Sub: 14.30, 17.00, *19.30 hs. (*No se emite sáb ni dom)

Showcase: Sub: 14.45, 17.05, 19.25, 21.40 hs.

CORAZÓN DE FUEGO

Animación. Dir: Laurent Zeitoun. ATP.

Showcase: Cas: 15.00, 17.30 hs.

DIGIMON ADVENTURE: LA ÚLTIMA EVOLUCIÓN

Animación. Dir: Tomohisa Taguchi. ATP.

Cinépolis: Cas: *19.30 hs. (*No se emite mié 02/03)

ECOS DE UN CRIMEN

Con Diego Peretti y Julieta Cardinali. Dir: Cristian Bernard. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 19.45 hs.

EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS

Con Bradley Cooper y Cate Blanchett. Dir: Guillermo del Toro. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 18.50 hs.

EL HOMBRE QUE VENDIO SU PIEL

Con Yahya Mahayni y Dea Liane. Dir: Kaouther Ben Hania. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00 hs.

EL EXORCISMO DE DIOS

Con María Gabriela de Faría y Joseph Marcell. Dir: Alejandro Hidalgo. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.50 hs.

Showcase: Cas: 14.40, 21.55 hs.

EL PADRINO (RE ESTRENO)

Con Marlon Brando y Al Pacino. Dir: Francis Ford Coppola. SAM 16 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 20.00 hs.

Cinépolis: Sub: 21.45 hs.

Hoyts: Sub: 21.45 hs.

Showcase: Sub: 19.00 hs.

ENCANTO

Animación. Dir: Jared Bush y Byron Howard. ATP.

Hoyts: Cas: 13.10, 16.10 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 16.35 hs.

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

Con Daniel Radcliffe y Emma Watson. Dir: Chris Columbus. SAM 13 años.

Hoyts: Sub: 19.00 hs.

JACKASS FOREVER

Con Johnny Knoxville y Steve-O. Dir: Jeff Tremaine. SAM 16 años.

Cines del Centro: Sub: 18.10 hs.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.15 hs. Sub: *22.00 hs. (*No se emite mié 02/03)

Hoyts: Cas: 13.00, 15.20, 17.50, 22.55 hs Sub: 20.20 hs.

Showcase: Cas: 14.25, 16.40 hs. Sub: 22.40 hs.

JESÚS LÓPEZ

Con Lucas Schell y Joaquín Spahn. Dir: Maximiliano Schonfeld. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy y sáb 26, a las 18 hs. Mañana y dom 27, a las 20.30 hs.

LA LEYENDA DEL REY CANGREJO

Con Gabriele Silli y Maria Alexandra Lungu. Dir: Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis.

Hoyts: Sub: 12.30, 15.00, 19.50 hs.

LA LLAMADA FINAL

Con Tobin Bell y Lin Shaye. Dir: Timothy Woodward Jr. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 20.50 hs. Sub: 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 23.00 hs. Sub: 20.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Cas: 17.00, 19.30 hs. Sub: 22.00 hs.

LAS COSAS QUE DECIMOS, LAS COSAS QUE HACEMOS

Con Camélia Jordana y Niels Schneider. Dir: Emmanuel Mouret. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, sáb 26 y dom 27, a las 22.30 hs. Mañana, a las 18 hs.

LICORICE PIZZA

Con Cooper Hoffman y Alana Haim. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.10 hs.

MOONFALL

Con Halle Berry y Patrick Wilson. Dir: Rolad Emmerich. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 19.15 hs.

MILAGRO DE OTOÑO

Con Luis Machín y Sol Zaragozi. Dir: Néstor Zapata. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Dom 27, a las 18 hs.

MUERTE EN EL NILO

Con Kenneth Branagh y Gal Gadot. Dir: Kenneth Branagh. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 17.20, 19.50 hs.

Showcase: Sub: 16.20, 19.10, 22.25 hs.

NOCHE AMERICANA

Con Florencia Raggi y Rafael Ferro. Dir: Alejandro Bazzano. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 18.00 hs.

PASIÓN, AMOR Y MUERTE

Con Diego Boneta y Alexandra Daddario. Dir: Collin Schiffli. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 22.30 hs. Sub: 17.30 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 16.25 hs. Sub: 22.05 hs.

PIEDRA NOCHE

Con Mara Bestelli y Alfredo Castro. Dir: Iván Fund. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy y sáb 26, a las 20.30 hs.

SEXO DESAFORTUNADO O PORNO LOCO

Con Katia Pascariu y Claudia Ieremia. Dir: Radu Jude. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 22.30 hs.

SING 2: ¡VEN Y CANTA DE NUEVO!

Animación. Dir: Garth Jennings. ATP.

Cinépolis: Cas: 16.00, 18.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.50, 16.25, 19.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00 hs.

Showcase: Cas: 14.20, 16.50, 19.20 hs.

SPENCER

Con Kristen Stewart y Jack Farthing. Dir: Pablo Larraín. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.10, 19.30 hs.

Showcase: Sub: 14.30, 17.10, 19.50, 22.30 hs.

SPIDERMAN: CAMINO A CASA

Con Tom Holland y Zendaya. Dir: Jon Watts. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: *16.15, *19.30 hs. (*No se emite mié 02/03)

Hoyts: 3D Cas: 15.50, 19.00 hs. Cas: 12.40, 13.30, 16.50, 22.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00, 19.00, 22.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 15.50, 19.05, 22.20 hs. 2D Cas: 15.10, 18.25 hs. 2D Sub: 21.45 hs.

UNCHARTED: FUERA DEL MAPA

Con Tom Holland y Mark Wahlberg. Dir: Ruben Fleischer. ATP.

Cinépolis: 4D Cas: *14.30, *17.15, **19.00, *19.45, *22.30 hs. 2D Cas: 14.15, 15.00, *16.45, 17.45 19.15, 20.15, *22.00, 22.50 hs. Sub: 21.00 hs. (*No se emite mié 02/03) (**Solo mié 02/03)

Hoyts: DBOX XD Cas: 12.30, 15.20, 18.15, 21.15 hs. DBOX Cas: 13.40, 17.00, 20.00, 22.40 hs. 2D Cas: 12.50, 15.40 hs. 2D Sub: 18.40, 22.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.40, 20.10 hs.

Showcase: Cas: 14.15, 16.15, 16.55, 18.55, 19.35, 21.35, 22.15 hs. Sub: 14.35, 16.35, 17.15, 19.15, 19.55, 21.55, 22.35 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Parque de la Independencia.

Noche de cumbia en el Anfi. Las agrupaciones La Poderosa, Girda y los del Alba y La Vanidosa se encuentran para hacer vibrar el Anfi al ritmo de la música tropical. Sáb 26, a las 19.30 hs.

ANFITEATRO DEL PARQUE DE ESPAÑA

Av. Arturo Illia 1200.

El Rebusque + La llevada. Continúa el ciclo de música en vivo para disfrutar al lado del río. Mañana, a las 21.30 hs.

Nico y su cuarteto tropical. Show tropical que repasa todos sus grandes éxitos y sus temas inéditos junto con artistas invitados de la ciudad. Sáb 26, a las 21.30 hs.

BARISTA

Ocampo y Corrientes.

Dani Pérez. Uno de los fundadores de los Sucesores de la Bestia se presenta ahora con con baladas al piano, sin abandonar el soul y el hip hop que son su territorio. Dom 27, a las 19 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Cantoras a ciegas. Show sensorial del Teatro Ciego con música en vivo en completa oscuridad. Hoy, a las 21 hs.

CAFÉ DE LA ÓPERA

Laprida 1207.

Ramiro Tejada. El cantante rosarino interpretará clásicos del jazz, swing y del pop tradicional. Sáb 26, a las 21 hs.

CENTRO CULTURAL GÜEMES

Güemes 2808.

Bhavi. El cantante belga nacionalizado argentino de trap y rap presenta "Cinema", su Ópera Trap. Mañana, a las 20 hs.

COMPLEJO CULTURAL ATLAS

Mitre 645.

Key Biscayne. Se presenta por primera vez en Rosario con las composiciones de su disco “Hotel Paranoia”. La noche también contará con el ritmo de “Reset”, lo nuevo de Troubless & Irivrte. Hoy, a las 21 hs.

Juan Falú y Joel Tortul. Los dos Maestros de extensa trayectoria se reúnen para jugar e improvisar con un único objetivo: hacer música. Sáb 26, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Beatles a la carta. La banda invita al público a armar el show sólo momentos antes del concierto y proponer un desafío a los 4 músicos en escena, quien además acompañan las canciones con breves historias y anécdotas sobre cómo fueron compuestas. Hoy, a las 20 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Bajada Sargento Cabral y Río Paraná.

Festival “La canción que fluye”. Oferta cultural que apuesta a la colaboración mutua entre cantautores de las ciudades de Rosario, Paraná y CABA. Mañana, a las 21 hs.

Amelia. La cantante rosarina se presentará en formato banda en un show que también incluirá canciones de sus trabajos anteriores. Sáb 26, a las 20.30 hs.

LA PLAYA DE LA MUSICA

Frondizi 102.

Psicotropía Tour 2022. El mítico festival de Carcarañá llega a Rosario por primera vez con música y arte en un entorno naturalmente único. Sáb 26, a las 18 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Julio Kobryn Trío. Mañana, a las 21 y 22.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Lichi y Eve Calleti. Los dos artistas compartirán escenario por primera vez. Hoy, a las 20 hs.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

A puro show del verano. Show cómico musical con la participación de Gachy Roldán, Aníbal Benítez y Vanesa Squillaci y la presencia de bailarines. Dir: Manuel Cansino. Sáb 26, a las 21.30 hs.

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

The Very Last Northern Rhino. Una pieza de danza interpretada por un bailarín de Costa de Marfil que se pregunta acerca de la extinción y los modos de habitar el mundo. Concepto y coreografía: Gaston Core. Sáb 26, a las 20.30 hs.

Esta máquina no era Dios. Una representación de la desidia institucional y del desprecio que expresa el poder en manos de dos desquiciadas. Las actrices se trenzan en diálogos absurdos, en la relación asimétrica que es, a la vez, simbiótica. Con Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Dramaturgia y dir: Romina Mazzadi Arro. Dom 27, a las 20.30 hs.

CLUB FELLINI

Pellegrini y Entre Ríos.

Fellini Beach. Nuevo unipersonal de café concert del actor y humorista rosarino Martín Torres "La Yibre". Sáb de enero y febrero, a las 21.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

La Bestia, el duende de la magia. Show visual y participativo de clown y magia destinado a todo público. Con actuación, dirección y dramaturgia de Mariano Di Franco. Mañana, a las 21.30 hs.

Faldas largas. Obra teatral de humor escrita con una sola vocal, la A. Este legendario espectáculo rosarino, estrenado en el año 2000, con más de 700 funciones en su historial cuenta con la dirección general de Mario Vidoletti. Sáb 26, a las 21.30 hs.

LA TRAMA

Entre Ríos 1437.

Me pintó por contar solo. Unipersonal de comedia de Hugo Borras en el que el autor y actor repasa su vida, la de la familia, amigos, vecinos y amores. Sáb 5 mar, a las 20.30 hs.