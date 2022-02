El Ministerio Público de la Acusación investiga una denuncia presentada contra el concejal de Arroyo Seco Miguel Ángel Coradini, de 68 años, por un hecho de presunto abuso sexual simple. La presentación la realizó el martes por la noche la madre de una niña de 6 años, vecina del edil implicado. La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Meinero de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario. Coradini, de Juntos por el Cambio, dijo estar sorprendido y que se enteró por los medios de la denuncia en su contra.

La acusación que se conoció ayer fue realizada por la madre de la niña, una mujer de 34 años, el martes por la noche, en la Comisaría 27°. Ayer por la mañana, la misma ingresó al MPA, donde fue tomada por Meinero. "Se entrevistó a la madre, y en estos días se entrevistará a la menor (la niña de seis años) por parte de Gabinete Psicológico de fiscalía", indicaron desde la Fiscalía sobre las medidas a tomar en el caso del que prefirieron no brindar detalles.

Lo que se pudo saber hasta el momento, según la presentación que circuló ayer, es que todo ocurrió en la zona de Yrigoyen al 200, en la vecina localidad. Según publicó el portal arroyoaldia.com.ar, la madre de la niña expresó que el edil “le había besado las orejas y la boca” a su hija. La mujer relató que eso ocurrió cuando ella había entrado a calentar el agua para el mate, mientas que la nena quedó en el pasillo donde Coradini también es vecino. Además, el relato de la denunciante agrega que el acusado también le dijo a la pequeña que sería "un secreto".

En una nota a otro medio arroyense, Coradini señaló: “Somos vecinos de pasillo, la nena me saludaba siempre, yo le tengo afecto, incluso me dijo que no tenía su arbolito de navidad y yo se lo regalé. Con la mamá también tengo una excelente relación pero no sé qué bicho le picó. La denuncia no la leí, me enteré por los medios, ahora estoy yendo a la comisaría”, aseguró.