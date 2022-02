Desde Santa Fe

A sólo 24 horas de votar el fallo que benefició al senador Armando Traferri, el presidente de la Corte Suprema de la provincia Rafael Gutiérrez pidió una represalia para el fiscal Matías Edery –que investiga al legislador- porque la semana pasada opinó que la participación de Traferri en la Junta Provincial de Seguridad, que deliberó en la Casa Gris, era “una burla del Senado a la sociedad”. Gutiérrez hizo la presentación ante la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, notificó al fiscal general Jorge Baclini y acompañó el escrito con un decreto con su firma y copias de las declaraciones periodísticas del fiscal. Quedó claro que el objetivo es que le abran un sumario y lo sancionen.

La reunión de la Junta de Seguridad fue presidida por el gobernador Omar Perotti, quien compartió la cabecera en el salón Blanco con Gutiérrez. En lugares cercanos se ubicaron Traferri y Baclini, entre otros. La presencia de Traferri en la Junta “es una burla del Senado a la sociedad que reclama a gritos seguridad. Es un claro distanciamiento con la gente y una muestra clara que (los senadores) son ajenos a las necesidades de la sociedad”, había dicho Edery.

Ayer, Baclini confirmó que había recibido copia de la denuncia de Gutiérrez, para que se “se adopten las acciones pertinentes” contra Edery. “Me la mandaron desde la Corte. Entiendo que el doctor Gutiérrez hizo una presentación ante la Auditoría del MPA por declaraciones del fiscal en un medio de Santa Fe”, señaló.

-¿Cuál es el trámite de esa denuncia?

-La auditora realizará una evaluación del contenido de la denuncia. Eso tiene una etapa preliminar para ver si promueve o no la acción disciplinaria –explicó Baclini. “Yo no puedo expedirme porque quizás es un procedimiento en el que tengo que intervenir, y hay que analizar el texto y el contexto de la declaración, para analizar de qué manera se puede haber cometido una falta. Hoy no es mi incumbencia para tomar una decisión. Una vez que la auditora resuelva, habrá que ver los pasos a seguir”.

-¿La tienen difíciles los fiscales? Los amenazan los narcos. Investigan a políticos y no lo dejan avanzar. Y ahora el presidente de la Corte lo denuncia. ¿Es complicado trabajar así?

-Es complicado. Las funciones son complicadas –cerró Baclini.