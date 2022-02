Desde Santa Fe

El Ministerio Público de la Acusación apelará el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe a medida del senador Armando Traferri que impide a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery citarlo a una audiencia imputativa y acusarlo como supuesto “organizador de una organización criminal”. El fiscal general Jorge Baclini anunció ayer que el Ministerio Público presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación para que revoque la sentencia porque “vulnera el principio de igualdad ante la ley” y convierte a Traferri –en un caso concreto- en el único santafesino que no puede ser sometido a proceso hasta no deje su banca en el Senado, en diciembre de 2023. “No estamos de acuerdo con lo que resolvió la Corte, respetamos el fallo, lo acatamos, pero apelaremos ante la Corte nacional”, dijo Baclini. Y cuando le preguntaron si no era “incómodo” compartir actividades oficiales –como la última reunión de la Junta Provincial de Seguridad en la Casa Gris- con un legislador como Traferri que no rinde cuentas ante la justicia, sorprendió: “Desde lo personal, lo que pretendería es que se aclare la situación. Me parece lo más sano, desde lo individual y lo colectivo y no poner trabas y obstáculos. Lo más importante para cualquier persona sería presentarse, que el proceso siga adelante, ofrecer todas las pruebas que tenga y evitar una situación como la que ocurre hoy”, respondió.

Baclini analizó ayer el fallo de la Corte que revocó la sentencia del juez José Luis Mascali de julio de 2021, que declaró “inconstitucional” la “inmunidad de proceso” que protege a Traferri y autorizaba a los fiscales Schiappa Pietra y Edery a llamarlo a audiencia imputativa, acusarlo y requerir la apertura del juicio. El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez y sus colegas Roberto Falistocco, Mario Netri, Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi coincidieron en revocar el fallo Mascali. El único disidente fue el juez Daniel Erbetta, quien propuso ratificar la resolución de Mascali porque convalidar la “inmunidad de proceso” de Traferri era “mantener una prerrogativa injustificada” que vulnera el “principio de igualdad ante la ley”, el mismo argumento que planteó ayer Baclini.

“No compartimos lo que resolvió la Corte, somos respetuosos de la justicia, acatamos el fallo, pero vamos a apelar”, adelantó el jefe del MPA. “Seguramente, se interpondrá un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Consideramos que la forma adecuada de interpretar la Constitución de Santa Fe (artículo 51) y el Código Procesal Penal (artículo 27) es que se permita la continuidad del proceso (a Traferri), tal como ocurre con los legisladores a nivel nacional y en la mayoría de las provincias. Creemos que es muy importante esta posibilidad por el principio de igualdad ante la ley, que es la interpretación que hacen los fiscales” Schiappa Pietra y Edery.

Baclini recordó que el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe protege a los legisladores con la “inmunidad de opinión”, la “inmunidad de arresto” y la “inmunidad de proceso”, que impide perseguirlos penalmente. El Código Procesal Penal en el artículo 27 regula como operaria esta inmunidad de proceso. La pretensión que tenía el MPA era subir el estándar y manejarnos con uno más cercano a la ley nacional de Fueros, que es del año 2000 y establece que el proceso (a un legislador) puede llevarse a cabo en su totalidad. No se pueden tomar medidas restrictivas contra él, allanamientos o intervenciones telefónicas, pero sí citarlo a indagatoria, que en Santa Fe sería la audiencia imputativa. Lo que pretendíamos era llevar la normativa procesal de la provincia a la que ya existe a nivel nacional, que reglamenta la Ley de Fueros y tratar de ajustarnos al principio de igualdad ante la ley”, que es lo que violenta el fallo Traferri.

-¿El proceso a Traferri puede seguir? La Corte ordenó al camarista que subrogue a Mascali en el caso de dictar una nueva sentencia.

-El fallo tiene pluralidad de fundamentos. En un análisis más fino, parece que hay una apertura, pero habrá que ver qué resuelve el camarista, si hay alguna posibilidad de realizar la declaración imputativa del senador.

-Debe ser incómodo compartir una actividad con un legislador que es investigado –le planteó una colega de LT10. Un recuerdo de lo que pasó la semana pasada en la Casa Gris, donde Traferri compartió el plenario de la Junta de Seguridad con el gobernador Omar Perotti, Gutiérrez y el mismo Baclini, entre otros.

-Desde lo personal, lo que pretendería cualquier persona, que se esclarezca la situación. Que el MPA investigue, si hay una causa en mi contra, que yo pueda quedarme tranquilo y la sociedad saber si existe culpabilidad o no. Es lo más sano, desde lo individual y lo colectivo y no poner trabas y obstáculos. Lo más importante para cualquier persona sería presentarse, que el proceso siga adelante, ofrecer todas las pruebas que tenga y evitar que se genere una situación como la que de hoy –respondió Baclini.