El sindicato de Camioneros de Santa Fe anunció que los trabajadores que transportan oxígeno cobrarán un bono de 500 mil pesos, dividido en ocho tramos, reivindicando la tarea que tuvieron en la distribución a gran parte del país de un insumo indispensable durante los momentos más críticos de la pandemia. El acuerdo entre el gremio que conduce Sergio Aladio -que no integra la Federación liderada por Pablo Moyano- y la empresa Air Liquide fue rubricado en la sede Rosario del Ministerio de Trabajo. "No sólo se trata de una suma importante si no también tener en cuenta que esos trabajadores serán beneficiados mensualmente con valores que superan el convenio colectivo de trabajos", dijo Aladio.