Desde Santa Fe

Omar Perotti recibió ayer otra señal de que las clases en la provincia no comenzarán el miércoles 2 de marzo. Y el aviso no se lo mandaron los docentes, sino los trabajadores estatales de UPCN y ATE, a quienes el gobernador les ofreció el mismo aumento que a los maestros: un 41, 7% a pagar en cuatro tramos (17,5% en marzo que se cobra en abril, 8,08% en julio, 8,08% en agosto y 8,08% en setiembre) y lo rechazaron por “insuficiente”. “Por supuesto que no lo aceptamos. Porque tenemos la certeza de que si la sometemos a consideración de los trabajadores será rechazado”, anunció el líder de ATE, Jorge Hoffmann. Ese fue el mensaje a Perotti. Así que el resultado de la votación en las escuelas ya está cantado. El sábado, la asamblea provincial de Amsafé adoptará la misma decisión que UPCN y ATE: rechazará por mayoría la propuesta del gobernador y el miércoles que viene no habrá clases.

Hoffmann y su colega de UPCN, Jorge Molina pasaron ayer por el despacho del ministro de Economía Walter Agosto, para escuchar lo que ya sabían: Perotti ofreció a los trabajadores del sector público el mismo aumento que a los docentes: 41,7% en cuatro cuotas, la última a cobrar recién en octubre. Y ocurrió lo que no había sucedido desde hace mucho tiempo. Hoffmann y Molina rechazaron el ofrecimiento apenas salieron de la oficina de Agosto, en la misma Casa Gris. Adentro, quedaron sus interlocutores en la paritaria, entre ellos el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri.

"La propuesta es la misma que le hicieron a los docentes. Por supuesto que no la aceptamos", sorprendió Hoffmann. "No estamos de acuerdo ni con los porcentajes, ni son los tramos". "Vamos a seguir conversando para lograr una propuesta que amerite ser sometida a consideración de los trabajadores porque tenemos la certeza de que si a ésta la ponemos en debate, va a ser rechazada. Ya sabemos la opinión que tienen los trabajadores", explicó.

Ese fue el mensaje a Perotti, que se escuchó en la misma Casa de Gobierno. Si UPCN y ATE rechazaron la propuesta salarial a metros del despacho del gobernador, sin siquiera ponerla a consideración de los trabajadores, también es un anticipo de lo que sucederá con los docentes: la asamblea provincial de Amsafé adoptará la misma decisión que los gremios estatales.

De paso, Hoffmann ratificó la demanda de los gremios públicos a Perotti. "Nosotros no sólo queremos que el salario acompañe la inflación, sino también recuperar el salario (real), aunque sea algunos puntos, que perdimos entre 2015 y 2019. Todos los trabajadores perdimos durante el gobierno de Mauricio Macri entre un 15 y un 20%. Esto ocurrió también en Santa Fe. En el gobierno anterior de Miguel Lifschitz (y el Frente Progresista) perdimos algo más de 15 puntos. A su vez, en el total de la inversión pública en la provincia, el salario (real, en el sector público) retrocedió cinco puntos", reveló.

"Entonces, no podemos consolidar esta situación en el futuro. No podemos resignarnos a perder el poder adquisitivo del salario en la Argentina y en Santa Fe. Por eso, pretendemos no sólo estar en sintonía con la inflación, sino recuperar unos puntos más" de los que nos sacaron en tiempos de Macri y Lifschitz, advirtió Hoffmann.

Acerca de cómo siguen las negociaciones, Hoffmann expresó su deseo de llegar a un acuerdo con el gobierno de Perotti “lo antes posible, porque esto le llevaría tranquilidad a los trabajadores”. “No tenemos la ansiedad que a veces se genera cuando se está al borde de la liquidación de sueldos. Pretendemos redefinir la propuesta en forma integral y queremos llevar adelante este proceso con tranquilidad, pero bajo estas premisas: que el salario no está por debajo de la inflación y recuperar algo de lo que perdimos entre 2015 y 2019”, concluyó.