El 2 de marzo cuando comience formalmente el ciclo lectivo, las escuelas riojanas deberán aplicar un nuevo protocolo de manejo y control de covid-19 y trabajar sobre tres ejes: aula segura, actualización de protocolos y vacunación.

Con la vuelta a la presencialidad y la eliminación de las burbujas, el aula segura incluye asistencia cuidada, ventilación e higiene, uso del barbijo y distanciamiento. Para ello, y ante la proximidad del inicio de las clases, desde los ministerios de Educación y de Salud capacitaron a docentes y supervisores en este nuevo protocolo que se aplicará en escuelas de nivel inicial, primario y secundario y que fue acordado a nivel nacional con las carteras de salud y educación. El sistema educativo provincial está integrado a 900 escuelas y 110.741 alumnxs.



La directora de Salud Familiar y Comunitaria, Romina Cuello explicó que “el avance exitoso del Plan Provincial de Vacunación permitió diseñar un nuevo protocolo donde es obligatorio el uso del barbijo desde el nivel primario”. Además de salir a vacunar por las escuelas desde el 7 de febrero, la cartera comenzó con la implementación de la Noche de Las Vacunas que incluye la aplicación, en cinco vacunatorios de la Capital, de la primera, segunda y tercera dosis a partir de los 3 años contra el covid-19, y las del calendario nacional (HPV, doble viral y hepatitis, entre otras). Un total de 7 mil personas se vacunaron.

Protocolo

Ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no al covid-19-, el personal y lxs alumnxs no tienen que ir a clases, deben permanecer aisladxs y recomiendan la consulta médica correspondiente. En caso de presentar síntomas que no sean compatibles, luego de 24 horas, podrán volver a la escuela y ante la presencia de casos confirmados se debe cumplir el aislamiento previsto, así como las medidas dispuestas ante contactos estrechos según la condición de vacunación.

Además, la sospecha y confirmación de casos no implicará necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de la presencialidad y frente a sospechas de brotes, es decir, al menos tres casos confirmados en el aula asociados epidemiológicamente en un periodo igual o inferior a 7 días, la autoridad sanitaria realizará la evaluación de riesgo pertinente y se encargará de definir en conjunto con las de educación las medidas a adoptar, informaron desde el Ministerio de Salud.