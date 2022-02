A través de la máxima sencillez estética y partiendo de las danzas urbanas, el solo coreográfico The Very Last Northern Rhino se pregunta sobre la posibilidad de la felicidad frente al caos del mundo. Esta obra española de Gastón Core, interpretada por un bailarín de Costa de Marfil, busca, a través de una investigación formal sobre distintos estilos de danza urbana (Krumping, Finger Tutting, Waving, Afro), ofrecer la imagen del hombre que baila porque ha descubierto que, como lo expresa Paul Valéry, tenemos "demasiada energía para nuestros menesteres". (Hoy, a las 20.30 hs, en el Centro Cultural Parque de España)