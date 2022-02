Central pretende pelear por los primeros puestos y para eso es imprescindible no dejar pasar puntos en condición de local. Esta tarde la obligación es clara, dado viene al Gigante un rival con problemas aún graves en Copa de la Liga. Godoy Cruz no ganó en el torneo y, para peor, viene de caer en su estadio frente a Aldosivi. El canaya repite la alineción que jugó los últimos dos partidos.

Central viene de perder con Boca pero la actuación ante el xeneize dejó a todos satisfechos en Arroyito. Boca no fue superior y Central tuvo ocasiones propicias para imponerse que no supo aprovechar. Por eso el Kily no quiere tocar nada del equipo titular ni apurar el debut de Juan Cruz Komar. Lo que tiene que resolver el entrenador canaya es si pone en cancha a Gino Infantino, quien por un cuadro gripal no entrenó jueves. El juvenil no está en plenitud física pero ayer pudo practicar, por lo cual crecen las chances de que siga en la aliención. En el entrenamiento de fútbol del jueves lo reemplazo Facundo Buonanotte, el juvenil que más entusiasma a González y que ya jugó algunos minutos en la temporada.

Después de amagar con el retiro, Vecchio confirmó que juega y seguramente hoy esperará la ovación del estadio, algo que no logró aún en su vuelta al club, relegado en el cariño del hincha por Marco Ruben, el máximo goleador de la historia de la institución.

Los mendocinos vienen de perder de local ante Aldosivi y antes frente a Colón. Su debut en Mendoza fue con empate ante Tigre. Es decir, no sumó puntos a pesar de que jugó con rivales que no aspiran a la pelea grande, como el club de Victoria y el de Mar del Plata. En la visita se ausentará por suspensión Matías Ramírez, siendo Valentín Burgoa su reemplazo.

Central: Servio; Martínez, Almada, Báez, Blanco; Montoya, Ojeda, Vecchio, Infantino; Gamba, Ruben. DT: Cristian González.

Godoy Cruz: Espínola; López o Breitenbruch, Ferrari, Ortiz, Leonel González; Abregu, Acevedo; Bullaude, Ojeda, Burgoa; Allende. DT: Diego Flores.

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Central

Hora: 17

TV: Fox Sports Premium