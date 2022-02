Después de dos años de cruda pandemia, el 2022 parece ser el año en el que los intendentes que asumieron en diciembre de 2019 van a poder llevar adelante sus proyectos y propuestas sin tener que preocuparse por atender una emergencia sanitaria. Tal es el caso de la ciudad de Funes, donde su intendente Roly Santacroce es optimista de que este será el año en el que la localidad vecina tendrá su verdadera transformación. Así lo expresó en una entrevista exclusiva con Rosario/12 en la que habló de cómo recibió el municipio al momento de asumir, cómo fue la gestión durante la pandemia, el vínculo con el gobierno provincial y los proyectos que tiene para que Funes siga creciendo.

-¿Con qué se encontraron cuando asumieron el Ejecutivo de Funes?

-Nos encontramos con una tremenda cantidad de irregularidades en lo económico y financiero, principalmente la deuda que terminó siendo de más de 400 millones de pesos en aquel momento, que con la inflación que hay lógicamente es mucho más actualmente. Pero no solamente la deuda del municipio, que fue agobiante, sino que el municipio mismo no tenía ningún tipo de elementos para poder brindar un buen servicio: no teníamos camiones, tractores ni desmalezadoras para los campos, ni siquiera teníamos para dar el servicio de residuo domiciliario, incluso estábamos endeudados con el depósito final de residuos. Fue muy duro en aquel momento. Cuando asumimos queríamos demostrarle a la sociedad que no éramos más de lo mismo, de aquellos que habían gobernado la ciudad los últimos 16 años pero a poco de asumir llegó la pandemia.

-¿Y cómo fue afrontar una pandemia a tan poco de haber llegado al cargo?

-Siempre digo que la gente al Presidente (Alberto Fernández) lo ve por televisión, al gobernador (Omar Perotti) lo ve muy poco pero a los intendente nos ven permanentemente, todos los días en la calle y la verdad que fueron momentos muy delicados. Durante el 2020 y 2021 los decretos llovían, la gente tenía que quedarse en su casa y realmente no tenían el dinero suficiente como para seguir viviendo sin trabajar, así que por un lado te pedían “déjame trabajar” y por otro “ayudame a conseguir una cama que me muero”. En medio de todo, nosotros también tuvimos que demostrarle a la sociedad que hemos venido para hacer un aporte de transformación no solamente desde la ciudad sino también desde la política porque hoy en día vemos que hay muchos actores políticos. Una cosa es ganar una elección y otra cosa muy diferente es gobernar, sentarse en el sillón y tomar decisiones todos los santos días. Cada decisión que nosotros tomamos podemos afectar a un sector de la sociedad y lo tenemos que hacer lo menos posible. Para eso yo, que he sido seis años concejal de Funes, tenía un conocimiento claro de cuáles eran las necesidades de la ciudad, que no es más ni menos que las obras de infraestructura porque a partir de eso vienen el desarrollo, las inversiones y los puestos de trabajo.

-Tratando de ver el lado positivo de todo lo ocurrido, ¿la respuesta a la demanda por la pandemia ayudó a mejorar la prestación del servicio de salud en Funes?

-Sí, lógicamente. Nos preparamos mucho en estos últimos dos años. Ya presentamos el proyecto para el hospital que se va a construir en nuestra ciudad y seguramente en los próximos días se va a estar licitando. Además, en nuestros cuatro dispensarios se ha capacitado y se ha dotado de tecnología y también de profesionales. La verdad que el trabajo que han hecho los médicos y todo el sistema de salud hay que reivindicarlo permanentemente. Hace poco tiempo se inauguró un sanatorio privado de 5.500 metros, que es fundamental para todas las personas que tienen obra social y prepaga. Es el sanatorio más moderno de la Argentina.

-¿Considera que la gente reconoce el trabajo realizado por los gobiernos para enfrentar la pandemia o es más bien crítica de las medidas?

-Entiendo que la sociedad nunca va a reconocer lo que hemos hecho los intendentes, el gobernador, la ministra Martorano de defender a nuestro pueblo, cuidarlo y protegerlo de algo que no conocíamos. Vivimos en una sociedad que no ve las cosas buenas que se hacen porque lamentablemente hace muchos años que en la Argentina vivimos con mucha inflación, entonces eso no permite a la persona común y corriente vivir con la cabeza despejada como corresponde porque el dinero no alcanza. No se puede vivir más con un 60 por ciento de inflación porque eso genera cada día más pobres y justamente por eso lo primero que la Argentina tiene que solucionar es el problema inflacionario y recién después la inseguridad. Lo único que tiene que encarar el gobierno nacional como prioridad es el tema inflacionario. Hace 15 años que estamos con este problema pero nadie le encuentra la vuelta y hay que tomar decisiones y las decisiones son duras pero hay que tomarlas. Hay que dejar de fabricar plata para regalarle a la gente; hay que generar puestos de trabajo.

-¿Cuál es la relación puntualmente con el gobernador Omar Perotti?

-Las obras de infraestructura como agua potable, gas natural, cloacas y pavimento implican una fuerte inversión que tiene que venir del gobierno provincial. Todos los proyectos nuestros son enviados a través del canal formal a los respectivos ministerios pero igualmente el trato con el gobernador es permanente. No te voy a decir que hablamos todos los días pero tenemos una relación muy fluida y puedo decir que él ha acompañado el desarrollo de la ciudad como nunca en la historia lo hizo otro gobernador.

-Teniendo en cuenta la cercanía con Rosario, ¿en Funes se vive un nivel de violencia similar?

-Somos la ciudad con menos índice de delito de la provincia. Nosotros trabajamos ampliamente en esa materia. Por ejemplo, contamos con una dotación de 14 vehículos propios, del estado municipal, que patrullan y recorren todos los barrios de la ciudad. Hemos hecho una campaña de iluminación led en todos los barrios que es histórica porque cuando asumimos había kilómetros de calles enteras sin una sola fuente de iluminación. Hoy iluminamos los barrios, estamos haciendo escamonda y estamos instalando cámaras de seguridad, son todas políticas que ayudan a la prevención del delito.

-¿Cuáles son los proyectos más importantes que tiene el municipio a mediano y largo plazo?

-El proyecto principal es que la ciudad siga desarrollándose. Ya tenemos un sistema de transporte propio que funciona muy bien después de unificar el sur con el norte, estamos haciendo nuevos accesos a nuestra ciudad y obras de vialidad y queremos apuntar a las energías renovables. Funes es una ciudad que está en constante crecimiento, una señal de esto es que estamos otorgando entre 18 y 20 permisos de edificación por día. Por eso hay que seguir construyendo calles, hay que traer más gas y agua potable.

-¿Qué le dice entonces a los funenses?

-El mensaje que les puedo dejar es que este va a ser el primer año que prácticamente vamos a trabajar con normalidad después de dos años de pandemia permanente. Por eso les digo que saquen fotos a la ciudad ahora porque el 1 de diciembre de 2022 va a ser sumamente más bella de lo que está hoy.